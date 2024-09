TIK Dam föll i seriefinalen

I en knallhård tabell där Sävedalen och Torslanda delar på andraplatsen med samma antal poäng så var det upplagt för en gastkramande match om vem som skulle sätta sig i förarsätet och ta en av de första två platserna i tabellen. Sävedalen är väldigt påkopplade från start och Torslanda får inte igång spelet alls och blir tillbakatryckta. Det dröjer bara fem minuter innan Sävedalen gör 1-0 efter en drömträff rakt upp i nättaket strax utanför straffområdet. Kommande tio minuterna har Sävedalen två frilägen och TIK kommer undan med blotta förskräckelsen. Sista 30 minuterna av halvleken jämnar spelet ut sig och bägge lagen skapar några halvchanser men inget var väl riktigt nära att resultera och 1-0 blir halvtidsresultatet.

Efter byte av några hörnor i upptakten av andra halvlek kommer en Sävedalsspelare fri i vänstervinkel. Torslandas målvakt Julia Andersson räddar bollen men returen går ut till en fristående Sävedalsspelare som bara kan stöta in bollen i tom bur till en 2-0 ledning. TIK gör några byten med 20 minuter kvar att spela för att få in lite fräscha ben och går även ner på en trebackslinje i slutet. Det ger resultat då Hanna Jareflo får fram en passning till Ida Ygge som behärskat stöter in en bredsida i bortre gaveln. Torslanda ökar trycket för en kvittering och Sävedalen upplevs som stressade men reder ut situation och 2-1 står sig matchen ut.

Sett över hela matchen så vinner Sävedalen rättvist, mycket på grund av individuell skicklighet och tyngd. Resultatet innebär att det är Öckerö och Sävedalen som nu har de topp två placeringarna som kan innebära avancemang. Torslanda har inte längre allt i egna händer och för att nå upp behöver man få ”hjälp” av andra lag. Men inget är avgjort och det är trots allt två omgångar kvar att spela där allt kan hända.

/Mathias Lindgren