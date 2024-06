TIK Dam fixar tre-poängare

Nionde placerade Näsets SK kom på besök till Torslandavallen för att möta TIK som innan matchen var placerade på en tredje plats i en rekordtight toppstrid mellan framförallt fyra lag. Vädret hade en hel del övrigt att önska då det var kraftig vind samtidigt som det regnade under hela matchen. TIK startar i motvind men det verkar inte störa laget speciellt mycket och man dominerar matchbilden påtagligt från första spark. Näset försöker med att antingen bryta uppspel högt eller med djupledsspel för att hota, men det blir aldrig riktigt farligt. TIK skapar fyra halvchanser under första halvtimmen men Näsets försvarsspel är tight och bra. I den 37:e minuten faller första målet och det krävs att spelmönstret bryts och då genom mittbacken Ida Jareflo som för upp bollen i plan och sätter ett fint pass till Hanna Jareflo. Hanna vinner en duell starkt och rullar in bollen från det skapta friläget. Efter målet skapar TIK fler farliga lägen och då framförallt genom Alexandra Truppa som hotar, men en duktig Näset målvakt håller rent och 1-0 står sig halvleken ut.

I andra halvlek får TIK medvind och möjligen hjälper det en aning för två mål faller tidigt, först ut nickar Anastasia Stojanova in en hörna från Ida Ygge och 3-0 görs minuten senare av Alexandra som sätter bollen i tom bur efter en målvaktsretur. TIK fortsätter med ett bra spel och i 58:e minuten slår Alexandra till igen efter att helt sonika sno bollen och sätter friläget. Med cirka 10 minuter kvar att spela fastställer Tindra Johansson slutresultatet till 5-0 efter ett hårt avslut stolpe in.

En väldigt fin laginsats från TIK där alla spelarna tog sitt jobb och såg till att dom fortfarande är obesegrade efter tio omgångar och verkligen har häng på topplagen. Nästa match blir en tuff historia då Utbynäs SK kommer på besök. Utbynäs som ligger i mitten av tabellen men har spelat väldigt jämnt med alla topplagen.

/Mathias Lindgren