TAIK-Blixten ett viktigt ben för Torslanda HK

Den 3-6 januari spelades TAIK-Blixten i Torslandahallen. För 30 år sedan spelades den allra första versionen av TAIK-Blixten, men turneringen i Torslandahallen har en längre historia än så. Mellan 1987 och 1994 spelades turneringen under namnet Trettondagsturneringen.

I årets upplaga var hela 108 lag i åldrarna sju-tio år anmälda. Det är det högsta antalet deltagande lag på åtminstone åtta år.

Den klassiska handbollsturneringen spelar en stor roll för THK, och då inte bara för det ekonomiska tillskottet som den bidrar med till klubbkassan. Den är en viktig del av THK:s ungdomsverksamhet och själ.

– När man är i hallen och det är fullt med barn som spelar och kämpar om bollen på plan och som sen hänger med varandra i pauserna är ren idrottsglädje. När man ser mor- och farföräldrar som kommer och tittar på sina barnbarn ser man också att det skapas gemensamma minnen mellan generationer, säger Torslanda HK:s ordförande John Skantze.

Skapar upplevelser

Enligt John Skantze erbjuder turneringen en möjlighet att utnyttja sina faciliteter till fullo under en endagscup då man bjuder in många lokala lag. Att cupen ligger precis efter nyår gör det till en bra handbollsaktivitet under skolledigheten.

– För våra spelare och ledare som deltar är det skönt med en turnering på hemmaplan och att vi får lov att välkomna handbollskompisar här hemma hos oss. Intäkterna från anmälningsavgifter och caféet bidrar förstås positivt, säger John Skantze.

Att TAIK-Blixtens målgrupp numera utgörs av yngre lag gör att det är den första cupen som många handbollsknattar deltar i. Något som John Skantze menar skapar en hel del unika minnen, för deltagarna, men som också ger upphov till gemenskap.

Många egna produkter

Torslanda HK är en av Sveriges största handbollsföreningar med många ungdomsspelare och framgångsrika seniorlag på både dam- och herrsidan. I seniorlagen är ungefär 70 procent av spelarna egenfostrade i klubben. Något som har god möjlighet att upprätthållas, eller till och med öka då flera av ungdomslagen är framgångsrika och har exempelvis tagit sig till steg 4 i ungdoms-SM.

– Vi vill att vår seniorverksamhet ska bestå till största delen av egna spelare då vi är övertygade att de inspirerar våra ungdomar att fortsätta att vara aktiva med sin handboll. De ska kunna utvecklas som handbollsspelare i en välkänd och trygg miljö.

Enligt John Skantze finns en hel del planer för klubben framöver. En av de saker som man gjort är att man har dragit i gång initiativet Handbollskul på Lillebyskolan på söndagar.

I framtiden hoppas man även kunna arrangera fler evenemang liknande TAIK-Blixten och i augusti hoppas man kunna genomföra ett träningsläger.

Behöver ökade intäkter

Men allt är inte guld och gröna skogar i klubben. Det finns utmaningar. Barnkullarna minskar de kommande åren och bidrag och aktivitetsstöd räknas inte upp i takt med inflationen. I dagsläget skapar klubben mer än 100 000 timmar handboll, med till största delen ideella tränare och allt administreras av en anställd. Det ekonomiska resultatet ser ut att bli negativt igen, något som sakta knaprar på det egna kapitalet

Ökade publik- och sponsorintäkter är något som klubben önskar sig för att stärka ekonomin.

– Att driva en så pass stor klubb med mestadels ideella krafter är något som vi är oerhört stolta över, men som kräver sin insats. Med fler Torslandabor på läktaren och med fler sponsorer skulle vi kunna utöka verksamheten. Främst med mer personal på kansliet och kunna rekrytera semiprofessionella tränare till de äldre ungdomarna. Det skulle medföra en bättre service till våra ideella ledare och bättre förutsättningar för våra äldre ungdomar att fortsätta med handbollen här hos oss i Torslanda, avslutar John Skantze.