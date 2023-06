Snopet värre för TIK Dam

En klassisk sex-poängsmatch var på tapeten för Torslandas damlag, som fick Näset SK på besök. Bägge lagen ligger i mitten på tabellen med samma antal poäng. Efter en mål-snål tillställning kunde Näset få med sig alla poängen hem efter ett sent avgörande mål.

Fina förutsättningar på Torslandavallens gräsplan för en match i ”mittens rike” i division 3. Näset SK hade likväl som TIK med sig tre segrar på sju försök och en jämn match var att vänta. Näset får fördelen av medvind i första halvlek och pressar väldigt högt med hela laget för att försöka bryta Torslandas uppspel. Men TIK:s uppspel är bra och i stället är det Torslandas kontringar som är ett reellt hot. Det skapas dock inga riktiga målchanser som skulle ha resulterat för något av lagen utan det är mest spel på mitten med mycket kampinslag. Halvleken slutar mållös som får ses som ett logiskt resultat.

I inledning av andra halvlek blir det en otäck kollision mellan Torslandas målvakt, Emilia Arvidsson och en Näset spelare och det blir ett långt skadeuppehåll. Näset spelaren får gult kort och de med TIK sympatier tyckte nog att det kortet skulle ha en annan färg. Dessvärre kunde inte Emilia fortsätta matchen och Torslanda fick sätta in Julia Hermansson som normalt sett är utespelare. Efter 60 minuter börjar det skapas mer riktiga målchanser. Först ut är Alexandra Truppa som kommer fri men målvakten gör en fin räddning till hörna. Därefter kommer Näset relativt ren på kanten och Julia gör en strålande räddning! Bara några minuter senare så är Alexandra framme igen och denna gång kommer hon runt målvakten men bollen rensas bort innan den kan rulla in i mål. Så är det Näsets tur, som på en kontring kommer hela vägen ner till kortlinjen för att spela bollen snett-inåt-bakåt till en friställd spelare som distinkt och otagbart slår in ledningsmålet. Med 15 minuter kvar så är goda råd dyra. TIK gör ett byte och går ner på en trebackslinje, medan Näset satsar på att försvara ledningen och går ner till en 4-5-1 uppställning. Denna gång har TIK energi kvar och får till en riktigt bra slutforcering. Anastasia Stojanova är klart närmast, dels med ett helt ”sop-rent” friläge som målvakten på ett mirakulöst sätt får händerna på bollen och dessutom har Anastasia ett skott i stolpen. Närmare än så kommer inte Torslanda och ytterligare en hedersam förlust får läggas till handlingarna.

Det är en snopen känsla att inte ens kunna få med sig en poäng från en match som såg ut på det här viset men sådant brukar jämna ut sig över en säsong. Ingen skugga ska falla över spelarna som verkligen gjorde allt i deras makt att få in bollen. Nästa match blir av det viktigare slaget och då för att inte bli indragna i bottenstriden, då Landvetter IF kommer på besök. Den spelas på Torslandavallen den tredje juni.

/Mathias Lindgren