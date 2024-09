Seger på TIK:s 80-års jubileum

Sjuttonde omgången i damernas division tre skulle bjuda på en riktig toppmatch. Obesegrade Torslanda fick besök av serieledande Öckerö IF som låg en poäng före TIK så viktiga poäng låg i potten för den fortsatta toppstriden. Öckerö är det målgladaste laget i serien där man också har både topp ett och två i skytteligan i form av Frida Backman och Karin Louice Holm. Torslanda däremot är laget med starkast försvar och släpper bara in lite över ett halvt mål per match i genomsnitt.

Fint väder och mycket publik gav en fin inramning. Öckerö rivstartar matchen och redan i minut två kommer man till ett fint läge men TIK:s målvakt Julia Andersson kastar sig och stöter ut till hörna.

Efter Öckerös fina läge skapar TIKs Julia Kuhnel Pappila två bra lägen och Anastasia Stojanova ett. Öckerös målvakt Hilda Karlsson kunde avvärja.

I slutet av halvleken är det Öckerö som skapar flest chanser och den hetaste chansen har den notoriske målskytten Karin Louice Holm som skjuter friläget i stolpen och TIK:s Vera Kindmark kunde rensa bort bollen. Därmed står sig 0-0 halvleken ut.

Om Öckerö rivstartade första halvlek så gör Torslanda detsamma i andra. Direkt på avspark kommer Julia Kuhnel Pappila fri men Hilda i Öckerös mål räddar. Det blir retur och både Anastasia och Nicole Bengtsson hade chansen att stöta in bollen men lyckas inte. Om första halvlek var jämn så var känslan att TIK lagt in en ytterligare växel i andra halvlek och det dröjer bara till matchminut 54 som det resulterar. Torslanda tar ledningen efter att Anastasia frispelar Ida Ygge men där Hilda i Öckerös mål gör en ny räddning och returen går ut till Julia Kuhnel Pappila som kan stöta in ledningsmålet. Efter målet kontrollerar TIK tillställningen och släpper inte till några större farligheter och ett 2-0 mål låg närmare till hands än en kvittering.

Matchen slutar 1-0 och Torslanda tar därmed över serieledningen.

Torslanda gör årets bästa insats och laget har utvecklats, inte bara på plan utan även mentalt. De kunde tidigare bli nervöst i viktigare matcher men i den här matchen var det bara glädje som syntes. Fin insats av hela laget men ett extra plus till Ida Ygge som löpte något otroligt under hela matchen.

Med fem omgångar kvar är det fortsatt ett race mellan tre lag, där TIK, Öckerö och Sävedalen gör upp om uppflyttning till division 2. Nästa omgång blir viktig då TIK möter Lerum på bortaplan och Öckerö ska möta just Sävedalen.

/Mathias Lindgren