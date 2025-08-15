Veckans tidning
Inför säsongen 2024 återvände Edvin Dahlqvist till moderklubben Öckerö IF från Landskrona BoIS. Sedan dess har en knäskada pausat fotbollskarriären på obestämd framtid. Foto Privat
Fotboll

ÖIF har chans att skrälla

Publicerad: augusti 15, 2025 kl 1:50 e m

I maj i år lyckades Öckerö IF:s herrar, hemmahörande i Division 3 mellersta Götaland, slå ut Division Ett-laget FC Trollhättan i svenska cupens första omgång. Det innebär att man nu ställs mot Superettanklubben Landskrona BoIS i andra omgången. Edvin Dahlqvist har representerat bägge klubbarna.

Inför förra säsongen blev det stora rubriker på diverse fotbollssajter när Öckerö IF högst oväntat lyckades värva hem den då 24-årige Edvin Dahlqvist från Landskrona BoIS [Torslanda-Öckerötidningen 240113]. Under säsongen 2024 blev det 17 seriematcher och tre mål för försvararen i den vinröda tröjan. Men så var oturen framme och han drog på sig en knäskada som satte stopp. Något som ledde till att Edvin Dahlqvist pausade sin fotbollskarriär. 

– Just nu känner jag att friheten utan fotboll känns bra. När jag skadade knäet förra säsongen kände jag att jag vill bli skadefri och kunna leva ett aktivt liv utanför fotbollen. Varje helg är som en helt ny värld för mig. Så just nu finns inga planer för att återkomma till fotbollen, säger Edvin Dahlqvist, som bland annat gjort 49 seriematcher för Landskrona BoIS i Superettan, men även representerat Qviding och IFK Göteborg. 

Men Edvin Dahlqvist berättar att han absolut kommer att se matchen mellan sina tidigare lag på plats på Prästängen. 

– Det är klart att man hajade till när Öckerö lottades mot Landskrona. Det ska bli superskoj att se matchen. Det är jätteroligt att Öckerö IF får spela en sådan här match mot ett storlag, inför mer publik än vanligt.

Kommer du tipsa spelarna eller ledarna i Öckerö IF om någonting kring hur BoIS spelar inför matchen?

– Nu är ju inte tränaren som jag hade kvar och det är väl fyra-fem spelare kvar som jag har spelat med. Jag tror inte Öckerö behöver några tips från mig. 

Har Öckerö någon chans i matchen då?

– Det tror jag! Det händer varje år att det sker någon eller några skrällar i cupen. Nu har ju dessutom Öckerö hemmaplansfördel. 

– Öckeröspelarna kommer vara oerhört taggade och det är bara att köra hårt. 

Vad ska Öckerö se upp med när det kommer till BoIS spelsätt?

– Jag har inte följt BoIS så där jättenoga sedan jag lämnade dem. Men jag vet att de är jätteduktiga på att hålla bollen och föra spelet. Det gäller för ÖIF-spelarna att hålla huvudena kalla och ställa in sig på att inte ha så mycket bollinnehav. Landskrona är också duktiga på att anpassa sitt spelsätt efter motståndet och klarar av många typer matchbilder. 

Öckerö IF-Landskrona BoIS har avspark 18:30 den 20 augusti på Prästängens idrottsplats.

Henrik Edberg

Henrik Edberg

