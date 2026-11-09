Lisa Löwing fick fira Häckens guld från sidlinjen

Häcken, som under de senaste åren verkligen har etablerat sig som ett av Sveriges bästa lag med framgångar i Europa och på hemmaplan vinner alltså Damallsvenskan igen. Trots att lagets stjärna Felicia Schröder lämnade för det spanska huvudstadslaget Real Madrid i somras för en rekordsumma kunde man i imponerande stil löpa linan ut och vinna.

Kalvsundstjejen, Felicia Schröder, med IFK Björkö som moderklubb, var tillbaka på Hisingen för att fira segern med laget i måndags. Hon var med och bidrog till BK Häckens framgångar tidigare under året när man bland annat vann den helsvenska Europa Cup-finalen mot Hammarby IF då hon gjorde hattrick i den avgörande matchen.

Men när Felicia lämnade Häcken i somras kom landslagsmålvakten Jennifer Falk tillbaka till laget efter att ha varit utlånad till den engelska klubben Liverpool från januari fram till sommaren. Trots att de spelar på helt olika positioner var Jennifers återkomst till laget märkbart viktig. Med hennes åtta hållna nollor än så länge i ligaspelet har den Torslandafödda målvakten gjort sitt för lagets framgångar.

Lisa Löwing som inte har varit med lika mycket på plan denna säsongen är även hon uppvuxen i Torslanda. Lisa, som under den gångna säsongen kämpat med en korsbandsskada som hon ådrog sig i maj, noterades för fem matcher totalt i Damallsvenskan. Trots en lång och jobbig säsong bestående av rehab och individuell träning är hon självklart glad över vad laget har åstadkommit.

Hur har vägen tillbaka sett ut?

– Det har ju varit kämpigt såklart, men samtidigt har jag varit väldigt målinriktad och vet att det enda sättet att komma tillbaka är genom att jobba hårt och rehaba. Men såklart jättetråkigt att missa resten av säsongen.

Hur är det att själv inte kunna vara med att bidra trots att ni vinner?

– Mentalt är det ju jobbigt men samtidigt är det så kul att se att det går så bra för alla andra, dubbla känslor, för man vill ju vara med. Men samtidigt så fick jag ju spela några matcher i början, och sen har ju tjejerna gjort det fantastiskt bra. Så jag är bara jätteglad för deras skull.

Att Lisa Löwing, Felicia Schröder och Jennifer Falk alla tre har en koppling till Torslanda och öarna är ju extra roligt, något som Lisa håller med om.

– Ja, helt fantastiskt, och att det går så bra för Felicia där ute i Europa nu är jättekul att se, man blir så stolt.

Till nästa säsong hoppas Lisa Löwing att hon är tillbaka på planen igen för att kunna vara med och bidra till den framgångssaga som Häcken har blivit.

– Man blir ju bara extra taggad nu på att få komma ut på planigen och få vara med och bidra. Det är bara att köra på med rehaben så att jag är tillbaka snart.

Framöver väntar spel i UEFA Women’s Champions League för BK Häcken, där laget möter storlagen ute i Europa. Men även de två sista omgångarna av Damallsvenskan, men med guldet säkrat redan, ligger fokus nog nu på Europamatcherna.

/David Mohlin