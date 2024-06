Kassaskåpssäker seger för Zenith

Efter en kort färd över Älvsborgsbron så är vi framme vid Önneredsplanen där IF Väster huserar. De har som nykomlingar från division 4 haft en tuff vår och ligger, nu när serien vänder, på sista plats. På läktaren hördes en nästan uppgiven kommentar om att de bara lyckats göra 13 mål under hela våren, och att Zeniths skyttekung Isaac Jonsson själv gjort 17 mål.

Zenith inleder direkt med ett bländande spel och skapar flera bra målchanser. I minut 11 så erövrar mittfältaren Robin Ewen bollen högt upp när Väster försöker ta sig upp i banan. Det blir några snabba passningar runt straffområdet som avslutas med ett hårt och lågt skott av Ewen som går stolpe in. Ledning 0-1 till Zenith.

Zeniths mittfält äger nu matchen. Ewen återerövrar bollar gång på gång. Zeniths lagkapten Victor Mannerstråle är nu tillbaka som defensiv mittfältare efter att ha vikarierat som mittback mycket under våren. Mannerstråle, Ewen och Leon Kornbakk dominerar det centrala mittfältet hela matchen igenom.

– Kul att vara tillbaka på mittfältet. Det funkar bra tillsammans med Robin och Leon. Jag tycker vi har bra tålamod och bra återerövringar, mycket energi i laget och vi pushar på varandra i alla situationer. Speciellt har vi mycket energi när vi tappar boll och då är vi direkt där för att försöka vinna tillbaka den, säger Mannerstråle.

I minut 18 är Ewen nere vid Västers vänstra hörnflagga och ordnar en frispark som Adam Bjerkhede slår. Frisparken nickskarvas snyggt av Noah Kornbakk över målvakten och vid bortre stolpen dyker mittbacken Max Gummesson upp och skjuter in 0-2 till Zenith.

– Noah sa till mig innan frisparken att gå på bakre. Jag går längst bak sa jag till honom. Så kom bollen, Noah nickade och så var det bara att försöka få in den på mål. Den gick in i första krysset, berättar Gummesson.

Zenith fortsätter att spela en fantastisk fotboll och radar upp målchans på målchans. Efter en halvtimmes spel så är Ewen återigen nere vid vänstra hörnflaggan och ordnar ytterligare en frispark. Bjerkhede slår denna frispark också. Den går i en fin bana mot skyttekungen Isaac Jonsson och han nickar snyggt in 0-3.

Tio minuter senare så kommer högerbacken Theo Olsson runt Västers försvar från högersidan. Vid kortlinjen slår han bollen snett inåt bakåt där Ewen tar emot bollen och bara lägger en liten kort smörpass till Mannerstråle som skjuter bollen säkert i mål.

– Det var ett fint jobb ute på kanten av Theo som får in den snett bakåt och så skjuter jag in den med vänsterfoten. Jag tror målvakten är precis på den men den går in vi stolproten, säger Mannerstråle.

Zenith leder med 0-4 vid halvlek. Några minuter in i andra halvlek så fångar Jonsson upp bollen och hamnar i ett friläge där han rusar mot mål jagad av flera försvarare. Jonsson är som vanligt hur säker som helst och väntar ut målvakten innan han iskallt lyfter bollen i mål.

Zenith har nu en femmålsledning och spelar nu säkert av matchen. Man fortsätter att dominera spelet och kammar hem en kassaskåpssäker seger mot Väster som idag inte hade så mycket att sätta emot Zeniths lagmaskin.

Det blev en härlig seger för Zenith som nu på allvar tar upp jakten på topplagen i serien. Efter 12 spelade matcher så ligger Zenith nu på en 3:e plats, tre poäng efter Dalstorp och sex poäng efter Hestrafors.

/Stefan Mattsson