ARKIVBILD: Ellen Ekholm
Friidrott

Hoppare bidrog i Finnkampen

Publicerad: i förrgår kl 10:10

Förra helgen gick Finnkampen av stapeln på Stockholms Stadion. Sverige tog hem både dam- och herrfajterna. De svenska damerna samlade totalt ihop 242,5 poäng mot finländskornas 211,5. Herrarna tog sammanlagt 252 poäng mot Finlands 201 poäng. 

I damernas höjdhopp kom Ellen Ekholm från Kalvsund på en delad fjärdeplats efter att ha hoppat 1,86 meter. 

I herrarnas stavhopp kom William Asker från Björlanda trea efter att ha klarat 5,35 meter. Vann i den grenen gjorde förstås tävlingens stora stjärna, Armand Duplantis, som hoppade 5,80 meter. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

