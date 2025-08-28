Hoppare bidrog i Finnkampen

Förra helgen gick Finnkampen av stapeln på Stockholms Stadion. Sverige tog hem både dam- och herrfajterna. De svenska damerna samlade totalt ihop 242,5 poäng mot finländskornas 211,5. Herrarna tog sammanlagt 252 poäng mot Finlands 201 poäng.

I damernas höjdhopp kom Ellen Ekholm från Kalvsund på en delad fjärdeplats efter att ha hoppat 1,86 meter.

I herrarnas stavhopp kom William Asker från Björlanda trea efter att ha klarat 5,35 meter. Vann i den grenen gjorde förstås tävlingens stora stjärna, Armand Duplantis, som hoppade 5,80 meter.