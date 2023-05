Hemmavinst för Torslanda IK i derbyt mot Zenith

Matchen inleddes avvaktande från bägge håll. TIK skaffade sig ett bollövertag och hade ett halvfarligt skott redan i 3:e minuten. I den 6:e kom 1-0 målet för TIK. Elliott Bäcklund spelade perfekt fram Victor Stranne, som säkert satte bollen i mål. Zenith tog sig mer och mer in i matchen och hade sitt första skott på mål i 12:e minuten. Tempot var fortfarande lågt. TIK hade en chans i 14:e minuten efter ett inlägg av Elliott Bäcklund men zenithförsvaret stod emot. I 16:e minuten var Zenith framme på en studsande höjdboll men TIK-försvaret redde upp situationen. Zenith hade en bra period, runt 20:e minuten, innan TIK på nytt kom in i matchen med en möjlighet i 30:e minuten. Zenith höll ställningarna men TIK fick igång sitt spel bättre och bättre. I 35:e hade TIK en frispark, i ett bra läge, som blev resultatlös och minuterna därefter en hörna som inte var ofarlig. I 38:e hade Zenith ett farligt skott över. I 40:e minuten var TIK nära att göra 2-0 men Lukas Mattsson i zenithmålet gjorde en utmärkt räddning och minuten efteråt räddade han på nytt till hörna. TIK hade nu en ordentlig press mot zenithmålet. I 47:e var Zenith på nytt illa ute och man klarade sig precis undan ett andra baklängesmål innan halvtidssignalen ljöd. Sista fem minuterna var Zenith under kraftig press. TIK dominerade och det var Lukas Mattsson i Zeniths mål som räddade laget från ett TIK-mål.

TIK fick den bästa starten in på andra halvlek men Zenith svarade och spelet var jämnt fördelat. Zenith skapade en chans i 51:a när man var framme och oroade TIK-försvaret. Minuten senare var TIK framme men skottet gick över ribban. Det var klart bättre fart på spelet nu än i 1:a halvlek. TIK hade större bollinnehav och pressade tillbaka sina motståndare. I 63:e hade Zenith en bra frispark och låg på bättre för att försöka nå en kvittering. Chanserna växlade. I 66:e var TIK nära att utöka sin ledning efter ett upplopp på högerkanten av Fabian Påhlman. Någon minut senare hade TIK ett jätteläge till att göra 2-0. En hörna för TIK, några minuter senare, blev farlig. Spelet växlade när vi gick in på sista kvarten. Zenith var med i ett knappt underläge. I den 83:e minuten tilldömdes så TIK en straffspark, som gav hemmalaget en 2-0 ledning. Owen Parker-Price satte bollen säkert högt upp i högra hörnet. Ett par minuter därefter var Zenith uppe och hade bra läge men lyckades inte. Istället var TIK framme och var nära att göra 3-0. Zenith hade i 88:e en bra slagen hörna, som inte resulterade. I 90:e matchminuten var TIK framme och var inte långt ifrån att öka på sin ledning.

TIK ligger nu tvåa, efter Stenungsund, på positiv kvalplats medan Zenith finns på tolfte plats på negativ kvalplats, när åtta omgångar spelats.

TIK möter i sin nästa match Säffle SK borta och Zenith tar sig an IFK Skövde hemma.

/Janne Rydehn