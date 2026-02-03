Här är olympierna från vårt närområde

Vinter-OS i Milano och Cortina d’Amprezzo står inför dörren. Onsdagen den 4 februari glider tävlingarna i gång med curling.

Cortina blir den fjärde staden att arrangera vinter-OS två gånger, efter Sankt Moritz (1928 och 1948), Lake Placid (1932 och 1980) och Innsbruck (1964 och 1976).

Sverige har haft representanter vid samtliga vinterspel. Minst var truppen i Lake Placid 1932, då bara tolv svenskar fanns på plats. Störst var den senast, i Peking 2022, då 116 aktiva fanns med i truppen – varav 109 deltog och sju var reserver. SOK (Sveriges Olympiska Kommitté) räknar med en ungefär lika stor trupp i Milano-Cortina 2026.

Ett öbidrag i Italien

Öckerö kommun bidrar med en idrottare i Sveriges OS-trupp 2026. Det är ishockeystjärnan Hanna Olsson, 27, född och uppvuxen på Hälsö, med Skärgårdens SK som moderklubb, och som numera representerar Frölunda HC.

Den 5 januari inleds spel i den oseedade Grupp B, där Sverige ställs mot Tyskland i mästerskapets första hockeymatch. Efter det väntar matcher mot Japan, Frankrike och hemmanationen Italien, innan det eventuellt blir dags för slutspel.

Årets OS är inte Hanna Olssons första. Hon var med i Damkronorna som kom sjua i OS i sydkoreanska Pyeongchang redan 2018.

Även 2022 i Peking var Hanna Olsson uttagen i den svenska truppen, men då var olyckan framme och hon blev sjuk i covid-19 strax innan avresan till Kina.

Med hjälp av statistik från nyhetssajten Newsworthy och SOK har vi också tagit reda på vilka olympier som har sitt ursprung i Torslanda, alltså sådana som är födda här. I materialet finns inga vinterolympier däremot fem idrottare som tävlat i sommarspelen. Seglare dominerar och samtliga av dem har representerat en och samma klubb, nämligen Göteborgs Kungliga Segelsällskap.

Två silver, ett brons

Redan 1882 föddes Ragnar Svensson i Torslanda. Han tävlade för GKSS och tog ett OS-silver för Sverige i segling 1920 i Antwerpen som besättningsman på skärgårdskryssaren Elsie. Men tävlingarna i Antwerpen var inte problemfria. Enligt SOK och Olympiaboken fick Ragnar Svensson och hans kamrater från GKSS materialproblem efter att ha diskats i ett race, vilket gjorde att de inte kom till start i sista racet. Men då bara två båtar kom till start i 40 kvm-klassen (även den andra var en svensk båt vid namn Sif) blev det ändå ett silver till Elsies besättning.

Ragnar Svensson har även anknytning till Öckerö kommun. Han avled nämligen på Öckerö 1959.

Betydligt längre fram i historien finner vi en annan silvermedaljör, nämligen Jennifer Falk, född 1993, numera utlånad från BK Häcken till Liverpools damlag, med Torslanda IK som moderklubb. Fotbollsmålvakten deltog i OS 2021 i Tokyo. Jennifer Falk spelade en match i turneringen, mot Nya Zeeland, där hon höll nollan.

Den Torslandafödda person som deltagit i flest olympiska spel är seglaren Therese Torgersson, född 1976. Hon tävlade i Sydney år 2000, Aten 2004 och Peking 2008. Bäst gick det i Aten där hon seglade hem en bronsmedalj i damernas 470. I Peking kom hon på 15:e plats i 470 och i Sydney blev det en 22:e plats i E-jolle. Även Therese Torgersson tävlade för GKSS.

Marcus Westerlind, född 1969 i Torslanda, representerade Sverige vid OS i Atlanta 1996. GKSS-seglaren kom på 18:e plats i herrarnas 470.

Vid OS i Paris 2024 deltog GKSS-seglaren Hanna Jonsson, född 1999, med födelseort Torslanda. Tillsammans med Emil Järudd nådde hon en tiondeplats i Nacra 17.

Lägg märke till att SOK endast listar idrottarnas födelseort. Olympier som eventuellt bott i Öckerö, Torslanda/Björlanda eller Säve ingår inte i statistiken.