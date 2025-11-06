Felicia och Jennifer går för guld

Om Häckens damer skulle bärga guldet i Stockholm skulle det bli det första i klubbens korta historia. Den 29 december 2020, som regerande svenska mästare, valde Kopparbergs/Göteborgs FC att upplösa elitverksamheten i klubben. Den 28 januari 2021 stod det klart att laget från och med då skulle tävla under namnet BK Häcken FF, efter att hela verksamheten anslutits som en dotterförening till BK Häcken. På det sättet kunde föreningen behålla platsen i Damallsvenskan.

När klubben nu närmar sig SM-guld under sitt nya namn, är det med två spelare från vårt utgivningsområde som absoluta nyckelspelare. Landslagets förstamålvakt, veteranen Jennifer Falk, som var med och tog SM-guld 2020 och måldrottningen Felicia Schröder som med två matcher kvar av säsongen står noterad för hela 29 mål.

De två senaste kom i förra helgens 4-0-vinst mot Linköping, då Felicia även noterades för sina hundrade match i den gulsvarta tröjan.

Under säsongen har Jennifer Falk startat 21 av 24 seriematcher i mål. Felicia Schröder har startat samtliga 24 matcher – och blivit utbytt i sju av dem. Förutom sina 29 mål och en överlägsen seger i skytteligan har Schröder noterats för åtta assist.

Två matcher återstår av den allsvenska säsongen 2025. Häcken möter som sagt Djurgården lördagen den 8 november, och söndagen den 16 november möter man Piteå hemma i säsongsavslutningen.

Dessutom spelar Häckendamerna åttondelsfinal i Europa Cup mot italienska Inter. Hemmamötet äger rum onsdag den 12 november och returen i Milano onsdagen den 19 november.