Felicia, Elma och Jennifer visade vägen mot Italien

Sverige fick en kanonstart på VM-kvalet inför VM i Brasilien 2027, när man bortaslog den kanske svåraste konkurrenten i kvalgruppen, Italien, med 1-0 i tisdags.

I den svenska startuppställningen fanns tre ordinarie spelare bördiga från vårt utgivningsområde: Felicia Schröder (Kalvsund), Elma Junttila Nelhage (Björlanda) och Jennifer Falk (Torslanda).

Felicia Schröder fick en assistpoäng när hon spelade fram Filippa Angeldahl till matchens enda mål i den 22:a minuten. I halvtid fick 18-åringen beröm av experten Magnus Eriksson.

– Felicia Schröders första halvlek är fantastiskt bra i det felvända spelet. I det här spelet har hon varit jättebra i dag, sa han i SVT:s studio och fortsatte:

– Det är så viktigt för ett lag att ha en forward att kunna vila bollen på. Där har hon varit fenomenal.

Junttila Nelhage försvarsgeneral

Felicia Schröder byttes ut mot Hanna Blomqvist efter ett gott dagsverke i minut 69.

Jennifer Falk gjorde sin vana trogen en stabil insats i målet och uppträdde tryggt och lugnt, bortsett en situation i andra halvlek då hon kom fel till en utboxning och en italiensk spelare nickade i stolpen.

Elma Junttila Nelhage stod för en mycket stark insats bredvid debuterande Bella Andersson i mittförsvaret. Elma tog stort ansvar i försvarsspelet och var en stor anledning till att Sverige kunde rida ut stormen i andra halvlek då Italien pressade på för en kvittering. I andra halvlek blev hon liggandes efter att ha blivit trampad på armen av en motståndare, men lyckligtvis kunde hon fullfölja matchen efter ett avbrott.

Sverige har även Serbien och Danmark i sin kvalgrupp. Nästa match är borta mot Serbien på lördag den 7 mars.