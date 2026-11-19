På den prestigefyllda Ballon d’Or-galan nyligen fick Felicia Schröder, 19, nöja sig med att bli nominerad till som årets unga spelare. Men när Tuttosport i dagarna utsåg den i deras tycke mest talangfulla unga spelaren – European Golden Girl – gick priset till Real Madrid-spelaren.

”En välförtjänt utmärkelse för en av fotbollens största framtidshopp”, motiverar den italienska publikationen sitt val.

På svenska damfotbollslandslagets hemsida gratuleras Felicia Schröder till priset av samtliga i truppen.

Felicia Schröder har inlett hösten i Real Madrid med åtta mål på åtta matcher i spanska ligan. I Champions League har hon gjort ett mål under hösten.

I tisdags den 10 november spelade Real Madrid mot Paris FC i Champions League. Felicia Schröder startade på topp i 3-0-segern och kvitterade ut goda betyg efter två assist i matchen. Hon blev sedermera utbytt mot landslagskollegan Filippa Angeldahl i minut 84.

Real Madrid har inlett Champions League-spelet med tre raka oavgjorda matcher, men nu kom alltså första segern.

I den inhemska ligan ligger Real Madrid på andra plats efter tio omgångar med 23 poäng, fyra poäng efter rivalen FC Barcelona.