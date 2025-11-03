Falk, Nelhage och Schröder startade för Sverige

Förra fredagen i spanska Malaga fick ett nytt svenskt landslag under Tony Gustavsson bekänna färg direkt mot topprankade världsettan Spanien. Spanjorskorna tog tag i taktpinnen från start. Efter tolv minuter curlade Putellas in en världsklassfrispark bakom en chanslös Jennifer Falk i Sveriges mål, efter att Filippa Angeldahl tappat boll i ett farligt läge och dragit på sig en frispark. Spanien fortsatte att dominera. Sverige fortsatte att slarva. Det stod 3-0 till Spanien i halvtid – men de siffrorna hade kunnat vara betydligt större.

Torslandafostrade Jennifer Falk fick handskarna på skottet som ledde till 2-0 och hade kanske kunnat parera det med lite tur. På de två andra målen var hon chanslös.

I andra halvlek stod Jennifer Falk för flera högkaratiga räddningar och räddade Sverige från en riktigt förnedrande storförlust – även om hon fick släppa in ytterligare en boll bakom sig på tilläggstid.

I den 77:e minuten fick Felicia Schröder från Kalvsund hoppa in i stället för Stina Blackstenius i sin andra landskamp – det här var dock den första tävlingslandskampen.

Försvararen Elma Junttila Nelhage från Björlanda fick inte göra sin debut utan var kvar på bänken i hela matchen.

Betydligt bättre på Gamla Ullevi

Läget var alltså 0-4 när Sverige tog emot Spanien i returmötet på Gamla Ullevi i tisdags. Ett extremt svårt underläge att vända med tanke på motståndet.

Men ur en Torslanda-Öckerövinkel medförde startuppställningen glädjehicka. Att tre spelare från vårt utgivningsområde får starta i en semifinal i Nations League mot självaste Spanien är helt unikt. Det är förstås det största avtrycket Torslanda och Öckerö någonsin har gjort på svensk landslagsfotboll. Och förhoppningsvis är det här bara början.

Självklara förstakeepern Jennifer Falk startade förstås i mål, på vänster mittbacksplats tog Elma Junttilla Nelhage plats och centralt i anfallet startade Felicia Schröder.

Det ska sägas direkt. Spanjorskorna spelade på resultatet och var inte alls lika ystra på ett höstrått Gamla Ullevi som de var några dagar tidigare i en sensommarvarmt Malaga.

Men det fråntar inte att Sverige gjorde en betydligt bättre match på hemmaplan.

Offensivt stod Felicia Schröder, klubbkamraten i BK Häcken Monica Jusu Bah och Johanna Rytting Karneryd för ett imponerande presspel på offensiv planhalva som gjorde att Spanien inte kunna trilla boll med samma ackuratess som i den första matchen.

Men Sverige hade inte heller särskilt enkelt att skapa bra målchanser. Den bästa chansen tillföll Felicia Schröder som på sant målskyttsmanér avslutade blixtsnabbt när en boll damp ner vid hennes fötter i straffområdet. Tyvärr fick hon inte den träffen hon hade önskat och bollen rullade retfullt enkelt för den spanska målvakten att plocka upp.

Nelhage storspelade i debuten

Vid några fasta situationer blev det rörigt i svenskt straffområde då de offensiva spelarna tappade sina markeringar. Men i de bakre leden stod både Jennifer Falk och Elma Junttila Nelhage för lugna och stabila insatser. Falk prövades inte alls på samma sätt som nere i Spanien, och Junttila Nelhage satte knappt en fot fel i hela första halvlek. En minst sagt imponerande debut.

Felicia Schröder byttes ut tidigt i andra halvlek. En halvlek som i mångt och mycket var lik den första. Dock började Sverige slarva i passningsspelet främst på offensiv planhalva.

I den 75:e minuten visade Spanien upp sin klass genom att slå ett hårt rakt inspel i straffområdet där Sverige agerade passivt. Putellas fick måtta ostört och smekte vackert in bollen ribba in nära krysset, bakom en fullständigt chanslös Jennifer Falk.

Falk och Junttila Nelhage spelade hela matchen. Och den sistnämndas debut måste beskrivas som väldigt lyckad trots att resultatet inte var det bästa. Med lugn och pondus kändes OL Lyonnes-spelaren väldigt självklar i sitt agerande under hela matchen.

”Kändes extra speciellt”

Några timmar efter slutsignalen svarar Elma Junttila Nelhage på ett meddelande.

”Otroligt kul att få göra min debut hemma i Göteborg, det kändes extra speciellt.”, skriver hon till Torslanda-Öckerötidningen.

På frågan om hon var lika lugn och samlad inombords som hon såg ut att vara svarar hon:

”När man spelar bra spelare runt omkring sig så är det lättare att behålla lugnet.”

Nu väntar bronsmatch i Nations League för Sverige mot antingen Frankrike eller Tyskland.