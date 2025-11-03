Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Landslagsdamerna Johanna Rytting Kaneryd, Elma Junttila Nelhage och Felicia Schröder från semifinalmatchen mellan Sverige och Spanien i Göteborg den 28 oktober 2025. foto: Carl sandin / Bildbyrån
Fotboll

Falk, Nelhage och Schröder startade för Sverige

Publicerad: idag kl 12:03 (uppdaterad idag kl 12:09)

Det blev respass ur Nations League efter de svenska damernas dubbelmöte med världsettan Spanien i semifinalen. I den andra matchen hemma på Gamla Ullevi stod Elma Junttila Nelhage från Björlanda för en storstilad A-landslagsdebut.
– Otroligt kul att få göra min debut hemma i Göteborg, säger hon. 

Förra fredagen i spanska Malaga fick ett nytt svenskt landslag under Tony Gustavsson bekänna färg direkt mot topprankade världsettan Spanien. Spanjorskorna tog tag i taktpinnen från start. Efter tolv minuter curlade Putellas in en världsklassfrispark bakom en chanslös Jennifer Falk i Sveriges mål, efter att Filippa Angeldahl tappat boll i ett farligt läge och dragit på sig en frispark. Spanien fortsatte att dominera. Sverige fortsatte att slarva. Det stod 3-0 till Spanien i halvtid – men de siffrorna hade kunnat vara betydligt större. 

Torslandafostrade Jennifer Falk fick handskarna på skottet som ledde till 2-0 och hade kanske kunnat parera det med lite tur. På de två andra målen var hon chanslös.

I andra halvlek stod Jennifer Falk för flera högkaratiga räddningar och räddade Sverige från en riktigt förnedrande storförlust – även om hon fick släppa in ytterligare en boll bakom sig på tilläggstid. 

I den 77:e minuten fick Felicia Schröder från Kalvsund hoppa in i stället för Stina Blackstenius i sin andra landskamp – det här var dock den första tävlingslandskampen. 

Försvararen Elma Junttila Nelhage från Björlanda fick inte göra sin debut utan var kvar på bänken i hela matchen. 

Betydligt bättre på Gamla Ullevi

Läget var alltså 0-4 när Sverige tog emot Spanien i returmötet på Gamla Ullevi i tisdags. Ett extremt svårt underläge att vända med tanke på motståndet. 

Men ur en Torslanda-Öckerövinkel medförde startuppställningen glädjehicka. Att tre spelare från vårt utgivningsområde får starta i en semifinal i Nations League mot självaste Spanien är helt unikt. Det är förstås det största avtrycket Torslanda och Öckerö någonsin har gjort på svensk landslagsfotboll. Och förhoppningsvis är det här bara början.

Självklara förstakeepern Jennifer Falk startade förstås i mål, på vänster mittbacksplats tog Elma Junttilla Nelhage plats och centralt i anfallet startade Felicia Schröder. 

Det ska sägas direkt. Spanjorskorna spelade på resultatet och var inte alls lika ystra på ett höstrått Gamla Ullevi som de var några dagar tidigare i en sensommarvarmt Malaga. 

Men det fråntar inte att Sverige gjorde en betydligt bättre match på hemmaplan. 

Offensivt stod Felicia Schröder, klubbkamraten i BK Häcken Monica Jusu Bah och Johanna Rytting Karneryd för ett imponerande presspel på offensiv planhalva som gjorde att Spanien inte kunna trilla boll med samma ackuratess som i den första matchen. 

Men Sverige hade inte heller särskilt enkelt att skapa bra målchanser. Den bästa chansen tillföll Felicia Schröder som på sant målskyttsmanér avslutade blixtsnabbt när en boll damp ner vid hennes fötter i straffområdet. Tyvärr fick hon inte den träffen hon hade önskat och bollen rullade retfullt enkelt för den spanska målvakten att plocka upp. 

Nelhage storspelade i debuten

Vid några fasta situationer blev det rörigt i svenskt straffområde då de offensiva spelarna tappade sina markeringar. Men i de bakre leden stod både Jennifer Falk och Elma Junttila Nelhage för lugna och stabila insatser. Falk prövades inte alls på samma sätt som nere i Spanien, och Junttila Nelhage satte knappt en fot fel i hela första halvlek. En minst sagt imponerande debut. 

Felicia Schröder byttes ut tidigt i andra halvlek. En halvlek som i mångt och mycket var lik den första. Dock började Sverige slarva i passningsspelet främst på offensiv planhalva. 

I den 75:e minuten visade Spanien upp sin klass genom att slå ett hårt rakt inspel i straffområdet där Sverige agerade passivt. Putellas fick måtta ostört och smekte vackert in bollen ribba in nära krysset, bakom en fullständigt chanslös Jennifer Falk. 

Falk och Junttila Nelhage spelade hela matchen. Och den sistnämndas debut måste beskrivas som väldigt lyckad trots att resultatet inte var det bästa. Med lugn och pondus kändes OL Lyonnes-spelaren väldigt självklar i sitt agerande under hela matchen. 

”Kändes extra speciellt”

Några timmar efter slutsignalen svarar Elma Junttila Nelhage på ett meddelande. 

”Otroligt kul att få göra min debut hemma i Göteborg, det kändes extra speciellt.”, skriver hon till Torslanda-Öckerötidningen. 

På frågan om hon var lika lugn och samlad inombords som hon såg ut att vara svarar hon: 

”När man spelar bra spelare runt omkring sig så är det lättare att behålla lugnet.”

Nu väntar bronsmatch i Nations League för Sverige mot antingen Frankrike eller Tyskland.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

Dela
Mer från Sport
Falk, Nelhage och Schröder startade för Sverige
Falk, Nelhage och Schröder startade för Sverige

I den andra matchen hemma på Gamla Ullevi stod Elma Junttila Nelhage från Björlanda för...
Från Zenithgården via franska giganterna till landslagsspelare
Från Zenithgården via franska giganterna till landslagsspelare

Försvarsspelaren Elma Junttila Nelhage har tagit sig från Björlanda och Hovgårdsvallen hela vägen till Lyon...
”Torslanda IK kommer bli en av de bästa klubbarna i Sverige”
”Torslanda IK kommer bli en av de bästa klubbarna i Sverige”

Ett stort antal medlemmar och utövare i toppklass gör att nye tränaren Amir ser ljust...
Hjuviks AIK går upp i fyran
Hjuviks AIK går upp i fyran

Två starka säsonger har gett resultat för Hjuviks AIK:s herrar som efter förra lördagens vinst...
Finnjollarnas regatta avgjord
Finnjollarnas regatta avgjord

Kraftigt försenad gick XSS vårregatta för finnjolle av stapeln förra helgen.
Senaste nytt
Falk, Nelhage och Schröder startade för Sverige
Falk, Nelhage och Schröder startade för Sverige

I den andra matchen hemma på Gamla Ullevi stod Elma Junttila Nelhage från Björlanda för...
Flygparken i Amhult ska bli en grön mötesplats
Flygparken i Amhult ska bli en grön mötesplats

Snart inleds arbetet med Flygparken i Amhult. Den nuvarande uppmärksammade och stundtals översvämmande grusplanen, ska...
Smitningar, skolbesök och oväntat mätresultat i Öckerö kommun
Smitningar, skolbesök och oväntat mätresultat i Öckerö kommun

Öckerö kommun sticker ut i en SVT granskning.
Desperata tider föder desperata åtgärder
Desperata tider föder desperata åtgärder

Inför nästa års val genomförs åtgärder för att Sverige ska stå bättre rustade mot desinformation...
Runt 1000 anställda får gå från Volvo Cars
Runt 1000 anställda får gå från Volvo Cars

Beskedet kommer i samband med att kvartalrapport presenteras, vilket Sveriges Radio var först att rapportera...
Laddar

Är det för tidigt att sätta upp julbelysning?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Desperata tider föder desperata åtgärder

Desperata tider föder desperata åtgärder

Inför nästa års val genomförs åtgärder för att Sverige ska stå bättre rustade mot desinformation och påverkanskampanjer både från internationella och inhemska aktörer. 
Sport
Falk, Nelhage och Schröder startade för Sverige

Falk, Nelhage och Schröder startade för Sverige

I den andra matchen hemma på Gamla Ullevi stod Elma Junttila Nelhage från Björlanda för en storstilad A-landslagsdebut.
Annonser

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino