Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Beachfotboll sliter på krafterna. Här spelar Brunkbröderna med lagmedlemmar från Björlanda och Torslanda mot gästande Hestrafors IF. Det blev hemmaseger med 5-3.

Beachfestivalen växer

Publicerad: augusti 18, 2025 kl 6:27 f m

Fler deltagare och tajtare schema jämfört med premiären förra sommaren. Göteborg Beach Festival har hittat en attraktiv form som lockar lag från när och fjärran till Björlanda kile.

Fotboll i lös sand är inte som att spela på en gräsplan. Sanden skvätter kring fötterna som sjunker ner i det mjuka underlaget. Varje steg tar mer kraft från spelarna, vars avbytare väntar vid sidlinjen på att få hoppa in och slita hårt i några intensiva minuter.

– Men det är kul! säger John Hagby Avisell, som spelar i det lokala laget Brunkbröderna, som bildats av killar från Björlanda och Torslanda.

– Det är väldigt jobbigt för vaderna och det är svårt att få precision i skott och passningar. Det blir snabba byten, fortsätter John.

Både han och de övriga i laget verkar ändå gilla det höga tempot och hela festivalen.

Fler deltagare

Det finns att göra i pauserna mellan matcherna också, så som beachvolleyboll, padel, minigolf och hoppborgar. Det är en medveten satsning från arrangörerna.

– Vi erbjuder många saker här. Jag tycker vi har en bra produkt nu och det gör att vi har fler anmälda till Beachfestivalen i år, menar Fredrik Augustin, en av arrangörerna som till vardags är idrottslärare i Torslanda.

316 lag var anmälda till Beachfotbollen som pågick hela förra veckan. Betydligt fler än förra året. Göteborg Beach Festival har vuxit med 50 procent på ett år. 

Denna helgen avslutas festivalen med beachhandboll för omkring hundra lag.

Sysselsätter ungdomar

Många är engagerade. 20 personer jobbar hela tiden under arrangemanget. Festivalen sysselsätter totalt 40 ungdomar i personalen.

– Det känns bra och det här kommer vi att få fortsätta med flera år till, tror Fredrik Augustin.

Johanna Henriksson tillhör också arrangörerna och har tagit mycket ledigt från sitt vanliga jobb under de två veckor festivalen pågår. Hon tycker allt fungerar ännu bättre än förra året. Schemat är mer komprimerat.

– Logistiken är bättre kan man säga. Förra året hade vi längre dagar. Nu börjar matcherna klockan tre och vi är här till tio på kvällarna, säger hon. 

Det passar också publiken bättre att komma senare på dagen, då många hunnit börja jobba igen efter semestern.

Skolor till stranden

Idén till en festival fick Fredrik Augustin som medlem i Fotbollsförbundets utvecklingskommitté för beachfotboll. 

Men beachplanerna i Björlanda kile är så mycket mer än bara festivalen. Från april till juni har Göteborgs skolor kunnat boka in sig gratis för att testa beachfotboll, -handboll, -volleyboll, padel och minigolf.

– Vi har haft 4000 elever här och det är fullbokat även i augusti och september. Alla skolor i vårt område har till exempel varit här, berättar Fredrik Augustin, som därmed kan vara dubbelt nöjd med sandsatsningen vid småbåtshamnen i Björlanda.

Sven Lundstedt

TEXT:

Sven Lundstedt

Dela
Mer från Björlanda
Parker-Price klar för Öis
Parker-Price klar för Öis

– bäst på planen direkt.
Vilt kämpande Zenith hade Öis i gungning
Vilt kämpande Zenith hade Öis i gungning

IK Zenith stod för en enorm kämpainsats mot Örgryte IS i Svenska cupens andra omgång...
Maxi maxar formen inför brödraduellen
Maxi maxar formen inför brödraduellen

Idag ställs IK Zeniths herrar mot Örgryte IS i svenska cupen.
Beachfestivalen växer
Beachfestivalen växer

Fler deltagare och tajtare schema jämfört med premiären förra sommaren.
Tuff start för Henriksson i Blackburn
Tuff start för Henriksson i Blackburn

Under veckan som gått kastades Björlandasonen rakt in i hetluften.
Senaste nytt
Parker-Price klar för Öis
Parker-Price klar för Öis

– bäst på planen direkt.
Vilt kämpande Zenith hade Öis i gungning
Vilt kämpande Zenith hade Öis i gungning

IK Zenith stod för en enorm kämpainsats mot Örgryte IS i Svenska cupens andra omgång...
Online casino – Underhållning, teknik och ansvarsfullt spelande
Online casino – Underhållning, teknik och ansvarsfullt spelande
Bra att känna till om EU casino
Bra att känna till om EU casino

Att spela på EU casinon har blivit allt populärare bland oss svenskar.
Maxi maxar formen inför brödraduellen
Maxi maxar formen inför brödraduellen

Idag ställs IK Zeniths herrar mot Örgryte IS i svenska cupen.
Laddar

Längtar du till hösten?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
En reflektion

En reflektion

Årets upplaga av Konstvågen är över. Konstnärerna och hantverkarna representerade ett antal uttrycksformer – från klassiskt måleri till datorsimulerad bildframställning.
Björlanda
Parker-Price klar för Öis

Parker-Price klar för Öis

– bäst på planen direkt.

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Spana in sveriges bästa Casino Utan Svensk Licens där du hitta all spelfakta.

Jämför Casino utan spelpaus för den ultimata spelupplevelsen.

Hitta bäst utbud med Casino utan licens med alla nyaste slotspel.

Besök Sveriges fräschaste online casino på Hajper Casino

Hitta Sveriges snabbaste och bästa spelsajt på Snabbare.com

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Söker du en jämförelse på alla casino i Sverige med licens? Besök GoPlay.se

Slots Casino