Beachfestivalen växer

Fotboll i lös sand är inte som att spela på en gräsplan. Sanden skvätter kring fötterna som sjunker ner i det mjuka underlaget. Varje steg tar mer kraft från spelarna, vars avbytare väntar vid sidlinjen på att få hoppa in och slita hårt i några intensiva minuter.

– Men det är kul! säger John Hagby Avisell, som spelar i det lokala laget Brunkbröderna, som bildats av killar från Björlanda och Torslanda.

– Det är väldigt jobbigt för vaderna och det är svårt att få precision i skott och passningar. Det blir snabba byten, fortsätter John.

Både han och de övriga i laget verkar ändå gilla det höga tempot och hela festivalen.

Fler deltagare

Det finns att göra i pauserna mellan matcherna också, så som beachvolleyboll, padel, minigolf och hoppborgar. Det är en medveten satsning från arrangörerna.

– Vi erbjuder många saker här. Jag tycker vi har en bra produkt nu och det gör att vi har fler anmälda till Beachfestivalen i år, menar Fredrik Augustin, en av arrangörerna som till vardags är idrottslärare i Torslanda.

316 lag var anmälda till Beachfotbollen som pågick hela förra veckan. Betydligt fler än förra året. Göteborg Beach Festival har vuxit med 50 procent på ett år.

Denna helgen avslutas festivalen med beachhandboll för omkring hundra lag.

Sysselsätter ungdomar

Många är engagerade. 20 personer jobbar hela tiden under arrangemanget. Festivalen sysselsätter totalt 40 ungdomar i personalen.

– Det känns bra och det här kommer vi att få fortsätta med flera år till, tror Fredrik Augustin.

Johanna Henriksson tillhör också arrangörerna och har tagit mycket ledigt från sitt vanliga jobb under de två veckor festivalen pågår. Hon tycker allt fungerar ännu bättre än förra året. Schemat är mer komprimerat.

– Logistiken är bättre kan man säga. Förra året hade vi längre dagar. Nu börjar matcherna klockan tre och vi är här till tio på kvällarna, säger hon.

Det passar också publiken bättre att komma senare på dagen, då många hunnit börja jobba igen efter semestern.

Skolor till stranden

Idén till en festival fick Fredrik Augustin som medlem i Fotbollsförbundets utvecklingskommitté för beachfotboll.

Men beachplanerna i Björlanda kile är så mycket mer än bara festivalen. Från april till juni har Göteborgs skolor kunnat boka in sig gratis för att testa beachfotboll, -handboll, -volleyboll, padel och minigolf.

– Vi har haft 4000 elever här och det är fullbokat även i augusti och september. Alla skolor i vårt område har till exempel varit här, berättar Fredrik Augustin, som därmed kan vara dubbelt nöjd med sandsatsningen vid småbåtshamnen i Björlanda.