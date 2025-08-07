Veckans tidning
Björlandaexpressen har blivit Axl Rose. En nickning till Rovers klassiska klubbemblem. Foto: Blackburn Rovers officiella Instagramkonto
Fotboll

Axel Henriksson till engelsk klassikerklubb

Publicerad: augusti 7, 2025 kl 4:37 e m (uppdaterad augusti 7, 2025 kl 16:38)

Under onsdagen blev det som det hade glunkats om i fotbollskretsar i en knapp vecka officiellt: GAIS mittfältsstjärna Axel Henriksson från Björlanda, med IK Zenith som moderklubb, lämnar Allsvenskan för Blackburn Rovers i engelska andraligan. 

Det blir nordvästra England, och fotbollens absoluta vagga, för Björlandas store fotbollsson Axel Henriksson framöver. Enligt flera medier var Axel Henriksson i England redan förra lördagen för att bekanta sig med sin nya klubbadress och genomgå en läkarundersökning. 

Både under måndagen och tisdagen förväntades övergången bli officiell enligt flera källor, men så skedde inte. 

Fyraårskontrakt med +1- option

Under onsdagsförmiddagen 6 augusti skrev Göteborgs-Posten att den förmodade övergången skulle ge GAIS strax under tio miljoner kronor plus bonusar. Om alla bonusar tickar in tros klubben få närmare 20 miljoner kronor. Makrillarna uppges även har förhandlat sig till en vidareförsäljningsklausul på 20 procent om Lancashire-klubben skulle sälja honom vidare.

Vid lunchtid under onsdagen presenterade så Blackburn Axel Henriksson som sitt nya tillskott i truppen i sin jakt på Premier League. Mittfältaren har signerat ett kontrakt med Championshipklubben som sträcker sig till sommaren 2029 med option på ytterligare ett år.

Bit av kakan till Zenith?

Det är troligt att moderklubben IK Zenith kommer att få någon form av ersättning. Då ersättningtill klubbar som spelaren varit i från tolv års ålder och framåt brukar utgå i form av så kallat utbildningsbidrag. Axel Henriksson lämnade Zenith för BK Häcken det året han fyllde 16. Det bekräftar företrädare för IK Zenith som Torslanda-Öckerötidningen har varit i kontakt med. Någon uppgift om hur mycket pengar det skulle röra sig om har inte inkommit innan tidningens deadline.

En av världens äldsta fotbollsklubbar

Vad är det då för klubb Axel Henriksson byter allsvenskt spel i Atleterna mot?

Blackburn Rovers, som i år firar sitt 150-årsjubileum, var en av tolv klubbar som bildade och spelade i den allra första fotbollsligan i England, och därmed i världen, 1888-89. 

Klubben har tre ligatitlar, den senaste kom 1994-95 och sex FA-cuptitlar mellan 1884 och 1928. 

Det finns en del svenskkopplingar till Blackburn Rovers sedan tidigare: Den nuvarande svenske förbundskaptenen för herrlandslaget Jon Dahl Tomasson tränade klubben så sent som 2022-2024. 

Svenska spelare som representerat klubben tidigare är bland andra Martin Dahlin, Patrik Andersson, Niklas Gudmundsson, bröderna Martin och Marcus Olsson och Nils-Eric Johansson. 

Under de tre och en halv säsong som Axel Henriksson representerade Grönsvart blev det totalt 75 seriematcher i Division ett, Superettan och Allsvenskan och 26 mål.

Torslanda-Öckerötidningen har sökt Axel Henriksson. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

Ledare/krönika
En reflektion

En reflektion

Årets upplaga av Konstvågen är över. Konstnärerna och hantverkarna representerade ett antal uttrycksformer – från klassiskt måleri till datorsimulerad bildframställning.
Björlanda
Parker-Price klar för Öis

Parker-Price klar för Öis

– bäst på planen direkt.

