Åter segersång på Hovgårdsvallen

Inramningen blev väldigt fin då vi i IK Zenith innan match hyllade en stor eldsjäl och Zenithvän Olof Szerszensky som dessvärre tagits ifrån oss alldeles för tidigt. Spelare, ledare, domare och publik enades i en minuts lång applåd innan match och skänkte hela entrèavgiften till Cancerfonden. Vila i frid Olof.

Mycket publik hade tagit sig till Hovgårdsvallen denna dag och dom fick se en bra fotbollsmatch där gästande Karlstad tog ledningen i deras första anfall som kom i minut 9. Vi låter oss inte nedslås utan trummar på med inställningen att idag SKA vi bara ta 3 poäng. Många fina anfall och avslut från bl.a Sebastian Hansson men bollen vill inte in. Förrän matchminut 20 då Isaac Jonsson blir frispelad och placerar in 1-1. Vind i seglen för oss och vi köttar på ordentligt och spelar väldigt fin fotboll men sista fasen är dessvärre inte 100 procentig. Sista farligheten i första halvlek står Karlstad för då dom i matchminut 44 får ett friläge men Lukas Mattsson räddar förtjänstfullt och oavgjort står sig i paus. Andra halvlekens första farlighet kommer i minut 51 då Jonsson skjuter direkt på ett inspel men den värmländska burväktaren gör en kanonräddning. Lukas Mattsson vill inte vara sämre i våran kasse och visar klass när Karlstad lobbskjuter i minut 57 men Mattsson sträcker ut fint och räddar till hörna. Vi plockar av Jonathan Nyström i minut 64 och tar in Maxi Bärkroth. Ännu fler byten kommer i minut 73 då Kalle Aronsson och Gustav Norin träder in istället för Adam Bjerkhede och Marcus Larsson. Kalle vill visa att detta var ett bra beslut att sätta in honom då han i minut 81 smeker fram en frispark till Isaac Jonsson som nickar in 2-1 och därmed gör sitt andra för dagen. Maxi får ett läge i minut 83 men målvakten räddar fint. Minuten senare kan våran ironman, tillika kapten Victor Mannerstråle nicka in 3-1 i bortre krysset och glädjen är enorm. Tvåmålsskytten Isaac Jonsson tas av i minut 86 och Emre Balci kommer in. Vi har dessvärre inte rutinen att stänga matchen utan tillåter Karlstad att reducera till 3-2 i minut 93 och gör det onödigt spännande men vi reder ut det och står som segrare och tar våran andra seger i denna serie. Otroligt skönt och en bra boost inför kommande match som är mot Herrestad från Uddevalla. Nästa hemmamatch spelas på gräset och då gästar Vänersborgs FK oss. Väl mött då, om inte i Uddevalla.

/Martin Olsson

Sportchef och målvaktstränare IK Zenith