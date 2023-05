Alice älskar diplomboxning

Alice går på Torslandaskolan i årskurs 7. Hon lägger all sin fritid på att boxas.

– Alice är en vinnarskalle och har tjatat i ett år på att få gå med i diplomboxning, berättar Alice mamma Linda.

Till slut gav Linda med sig och i höstas var det dags att prova.

– Det var jättekul! Det blev en totalsuccé, säger Alice. Jag är med i både en tjejgrupp och en mixad grupp med både tjejer och killar.

Alice tränade först 4-5 gånger i veckan vilket blev lite för mycket så nu har hon fått dra ner på träningen till 3-4 gånger i veckan.

– Jag vill inte göra något annat, bara träna att boxas, ler Alice.

– Som förälder är det väldigt kul att följa med. Det är en fin sammanhållning, kamratskap och goa ungdomar. Alice har blommat upp sedan hon började där.

Diplomboxning

I Sverige har vi diplomboxning för barn under 15 år. Diplomboxning genomförs under så matchliknande former som möjligt, men hårda slag är inte tillåtet. Det är endast teknik som tränas. Man tävlar mer mot sig själv än motståndaren. Slår man hårt under en tävling får man minuspoäng

På tävlingen är det tre domare som dömer. De bedömer fotarbete, balans, kontringar, finter, undanglidningar, slag och gardering. De tävlande hälsar på varandra innan och kramas efter tävlingen. Det är vänskap från början till slut.

Diplomboxning är dock inget för den late. Det är mycket konditionsträning, snabbhet, rörlighet och fotarbete som gäller.

– Det är kul att åka runt på tävlingar i Sverige, tycker Alice.

Diplomboxning finns bara i Sverige och i Norge. De andra länderna har boxning med slag.

Diplomboxning är till och med 15 år sedan får man välja om man vill fortsätta med det eller gå över till vanlig boxning.

– Jag älskar Majornas boxningsklubb. Det hade varit kul om fler vill testa på att boxas. Jag pratar 24/7 om det med mina kompisar.

– Det är jättekul att få medalj men det är roligt att se vännerna vinna också.