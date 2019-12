Snart dimper tidningen ner under helgerna istället

Nästa nummer av Torslanda-Öckerötidningen, det som kommer vecka 2 nästa år, kommer att dimpa ner i brevlådan under helgen, istället för som tidigare på onsdagen. Det beror på att vi byter distributör. I fortsättningen är det svensk direktreklam som kommer att dela ut tidningen.

På nätet och i appen kommer tidningen att finnas tillgänglig som e-tidning under onsdagarna.

Men innan vi startar på ny kula och går in i ett nytt decennium kan vi ju blicka lite i backspegeln på innevarande år.

Som jag skrev i ledaren för två veckor sedan, är det mycket som tycks röra sig framåt när det gäller nybyggnationen i Torslanda. Simhall, ishall och tvärförbindelsen är saker som tagit rejäla kliv mot verkställande under året.

Jag skrev också för två veckor sedan att utredningen kring trafiksituationen kring Väg 155/Hjuviksvägen – den som går ut på ”att långsiktigt finna en hållbar lösning för förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö”, enligt uppgifter, inte gått i den riktningen. Utan snarare tvärtom. Det finns inget nytt som har offentliggjorts sedan dess. Det hålls fortfarande regelbundna möten mellan de inblandade parterna, och det är många: Trafikverket, VGR, GR, Öckerö kommun och ett antal olika förvaltningar inom Göteborgs kommun som tycks tycka att frågan har olika prioritet.

Frågan är om något färdigt beslutsunderlag kommer att presenteras under den närmaste tiden. Kanske kommer det ”trimmas” lite här och var längs sträckan. Några obligatoriska uppmaningar till samåkning och cyklande, någon prova på-kampanj från Västtrafik. You know the drill, som det brukar heta i amerikanska filmer.

Precis som förra året tänkte jag ta mig friheten att avsluta året med att tipsa om några populärkulturella företeelser som jag njutit av, utan anknytning till vårt utgivningsområde.

Årets musik:

Tedeschi Trucks Band – Signs (album)

Boo Ray – Tennessee Alabama Fireworks (album)

Isaiah Sharkey – Love Is the Key (album)

Årets tv:

The Good Fight (tv-serie, HBO Nordic)

Teddy Pendergrass, en soulstjärnas öde (dokumentär, SVT Play)

The Loudest Voice (tv-serie, HBO Nordic)

Årets böcker:

Karl Whitney – Hit Factories: A Journey Through the Industrial Cities of British Pop

Dylan Jones – The Wichita Lineman: Searching in the Sun for the World’s Greatest Unfinished Song

Prince/Dan Piepenbring – The Beautiful Ones

God jul och gott nytt år!