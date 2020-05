Skärgårdstrafiken ställs in

Skärgårdstrafiken från Stenpiren till Hönö Klåva ställs in 2020 på grund av covid-19. – Ett hårt slag för vår besöksnäring men under rådande situation är det naturligt och vi tror att vår omgivning förstår, säger Ronald Johansson, besök- och näringslivschef i Öckerö kommun.

Skärgårdslinjen som under två år funnits mellan Stenpiren, Eriksberg och Hönö Klåva under sommarsäsong och som Styrsöbolaget ansvarat för i samarbete med Visit Öckerö kommer att ställas in 2020 med anledning av Covid 19. Linjen som har transporterat drygt 50 000 resenärerna sommar 2018 och 2019 förväntas vara tillbaka redan nästa år om den nuvarande situationen förbättras.

Planeras återkomma

Coronaviruset sätter sina spår även för båttrafiken mellan Göteborg och Öckerö Kommun. De kommersiella förutsättningarna för att driva linjen mellan Stenpiren och Hönö Klåva finns tyvärr inte i år. Trafiken planeras att återkomma sommar 2021 givet att nuvarande situation förändras. I väntan på båtlinjen kan man komma till Hönö Klåva med buss, bil eller cykel.

– Det är en långsiktig satsning för Styrsöbolaget med trafik till Hönö Klåva. Vi hade glädjen att starta upp den 2018 med stor framgång, nu får vi ta en paus, men vi ser fram emot 2021 och att återigen glädja göteborgarna och besökare med en fantastisk båtresa ut i skärgården. Vi hoppas på resenärernas förståelse och önskar de varmt välkommen tillbaka nästa år, säger Bertil Pevantus VD på Styrsöbolaget.

Fyllt ett behov

Ronald Johansson välkomnade trafiken från Stenpiren 2018 och kan konstatera att den fyllt ett behov såväl för besökare till skärgården som boende som reser intill Göteborg.

– Vi har stor förståelse för de oönskade konsekvenser som Covid 19 situationen får för trafiken i sommar och vi väljer att följa vår generella inställning att ”vi ställer inte in, vi ställer om” och ser fram emot 2021.