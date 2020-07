Så ser kommunpolitikerna på utredningsalternativen

Utredningsalternativ 2 (UA2) undersöker möjligheterna att utöka dagens trafiksystem, främst väg 155 genom Hjuvik och färjetrafiken, så att den kan möta framtidens resandebehov. Utredningsalternativ 3 (UA3) innehåller, som Torslanda-Öckerötidningen skrev om i förra veckans tidning, fyra olika förslag på sträckningar som mynnar ut i fast förbindelse mellan kommunerna.

”UA2 måste fördjupas”

Öckerös kommunstyrelses ordförande Jan Utbult (KD) anser att utredningen ger slagsida åt UA3-förslaget.

– Det är viktigt att utredningen har ett neutralt förhållningssätt. UA2 måste därför fördjupas betydligt för att man ska få en jämvikt i alternativen, säger Jan Utbult till Torslanda-Öckerötidningen, några dagar efter att den politiska referensgruppen tagit del av den senaste informationen kring utredningsalternativen.

Utredningen innehåller ett flertal analyser och mätningar för trafiksituationen i Torslandaområdet, men Jan Utbult säger sig sakna en utvärdering av hur trafiken i Öckerö kommun skulle påverkas om ett UA3-alternativ skulle bli verklighet:

– I redogörelsen för UA3 bör det ingå en redovisning av vilka effekter detta alternativ kan förväntas få på trafiksituationen inom Öckerö kommun. En fast förbindelse kommer med stor sannolikhet att innebära ett ökat antal bilresor och då är det även viktigt att förstå hur det kan komma att påverka det lokala vägnätet.

Det finns frågetecken kring långsiktighet i UA2, då det är osäkert om en investering i befintligt vägnät på Hjuviksvägsträckan och nyinvesteringar i färjedriften, sträcker sig längre fram än till omkring år 2040. Jan Utbult vill se ytterligare alternativa åtgärder i en hållbar långsiktig lösning.

– En långsiktigt hållbar lösning bör innehålla en minskning av personbilstrafiken över tid. Åtgärdsvalsstudien måste få ett större fokus på denna fråga och på hur ett sådant mål kan uppnås, och inte bara handla om hur en ökad trafik ska tas omhand, säger han och fortsätter:

– En fråga som mer måste belysas är hur innovationer, teknisk utveckling och förändrade resmönster kommer att påverka resandet på väg 155 och i vilket tidsperspektiv. Snart kommer vi sannolikt att beställa vår resa med en app och åka sömlöst med självkörande bilar, shuttlar, bussar och båtar. Mer arbete hemma eller på distanskontor är en annan parameter som har blivit väldigt aktuellt nu under våren. Här behöver utredningen göra så kvalificerade gissningar som det bara går.

Det är viktigt att lyfta blicken mot framtiden och se hur man vill att kommunen ska se ut om 20-30 år. Maria Brauer

S Öckerö vill ha hela bilden

Maria Brauer (S) är oppositionsråd i Öckerö kommun. Hon framhåller att Socialdemokraterna i Öckerö kommun kommer att hålla sig neutrala till ÅVS:en tills dess att den är slutförd.

– Vi vill ha hela bilden framför oss innan vi internt sätter oss ner och diskuterar för och emot olika alternativ, säger hon.

Maria Brauer tror att det kan bli svårt för i stort sett samtliga partier i Öckerö kommunfullmäktige att ha en enad partilinje i frågan. Frågan om fast förbindelse delar befolkningen i kommunen och följer inte partipolitiken i övrigt.

– Det är viktigt att lyfta blicken mot framtiden och se hur man vill att kommunen ska se ut om 20-30 år. Jag respekterar alla människors åsikter i frågan. Vi kommer naturligtvis lyssna till vad våra medlemmar säger, men också den breda folkviljan i en eventuell ny folkomröstning, säger Maria Brauer.

Långsiktighet måste garanteras

Axel Josefson (M) är kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Han trycker på vikten av att lösningen verkligen blir långsiktig. Den UA2-lösning som redogörs för i utredningsmaterialet garanterar inte hållbarhet längre än fram till 2040, vilket endast innefattar cirka tio år efter färdigställandet av de olika åtgärderna. Något som han tycker är oacceptabelt.

– Vi säger inte nej till fortsatt utredning av UA2, men det är viktigt att tydliggöra att lösningen verkligen måste vara långsiktigt hållbar.

Det föreligger dock enligt Axel Josefson svårigheter för att få UA2-alternativet hållbart på lång sikt utan att det exempelvis skulle föra med sig ingrepp på boende längs Hjuviksvägens fastigheter.

– Så som UA2-alternativet framställs idag skulle det kunna medföra ingrepp på enskilda kommuninvånares tomter i form av expropriering. Det har jag väldigt svårt att se att något parti i Göteborg ställer sig bakom. I dagsläget är något av de två nordligaste UA3-alternativen för fast förbindelse de som jag ser som mest lämpliga. Men utredningen måste fortgå och kostnaderna som ännu inte är utredda måste presenteras, säger Axel Josefson.

– Sedan finns ju frågan vad som händer om det inte görs någonting alls. Där får Länsstyrelsens synpunkter vägas in. Det kommer med största sannolikhet stoppa all utbyggnad i Öckerö kommun och i de berörda delarna av Torslanda. Samtliga alternativ har konsekvenser. Samtliga invånare och politiker behöver förstå vad alternativen innebär på lång sikt, säger Axel Josefson.

Torslanda-Öckerötidningen har sökt Daniel Bernmar (V) som är andre vice ordförande i Göteborgs kommunstyrelse för att ta del av hans kommentarer, utan att lyckas, då han är på semester.

Gertrud Ingelman (V) är ledamot i trafiknämnden i Göteborg. Hon har inte hunnit diskutera mötet i onsdags med sin partikollega, men skriver övergripande om framtiden för ÅVS-projektet i ett mail till Torslanda-Öckerötidningen:

”Det fortsatta arbetet kommer fokusera på att beskriva innebörd, kostnad och effekter av utredningsalternativen under 2020. Efter det kommer Trafikverket arbeta vidare med att ta fram underlag med bland annat samhällsekonomiska bedömningar och planunderlag inför kommande revidering av nationell och regional plan. Åtgärdsvalsstudien kommer att remitteras till Göteborgs Stad via stadsledningskontoret under hösten 2021. Trafikkontoret kommer fram tills dess att fortsätta hålla trafiknämnden informerad om utredningens inriktning och resultat.”