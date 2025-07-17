Så lockar Hönö Röd till sig badsugna

Ideellt byggd av medlemmar i hamnföreningen, finansierat av föreningen, finns nu en populär badplats, grillplats och umgängesplats för besökare – inte minst de som kommer med husbil.

– Här har vi haft en badtrappa innan, men styrelsen ville göra något bättre, berättar Roland Karlsson, ordförande i Hönö Röds hamnförening, och fortsätter: Medlemmarna ville ha en plats där man både kan bada och umgås.

Hamnen har stått för materialkostnaderna, men allt arbete har medlemmarna själva utfört på sin fritid. Resultatet stod klart i maj förra året och sedan dess har den nya badplatsen blivit en naturlig samlingspunkt i Hönö Röd.

– Mottagandet har varit jättepositivt. Folk har varit supernöjda, både medlemmar och andra som bor i närheten. Det kommer folk från hela Öckerö. Vi har ett gäng som kommer från Bovieran som badar året runt, berättar Bruno Johansson, hamnkapten.

Öppet för alla

Badplatsen är öppen för alla – så länge den sköts. Och den är en stor tillgång för husbilsägarna som besöker ställplatserna i hamnen. Många av dem uppskattar att kunna ta ett dopp eller grilla med havsutsikt.

– Intäkterna från ställplatserna har ju på sitt sätt varit med och finansierat bygget. Det blir en positiv spiral: något fint byggs, fler besöker platsen – vilket i sin tur ger nya möjligheter.

Framtiden kan mycket väl se ytterligare förbättringar

– Ja vi får väl se vad som händer och om det byggs något mer. Man kan ju alltid utveckla så det blir ännu bättre för dem som kommer hit, avslutar Bruno Johansson, hamnkapten.