Runt Hörnet öppet hela sommaren

Maj månads SDN-möte i Västra Hisingen hölls i Vingens stora sal. Som väntat kom mycket av sammanträdet att präglas av den rådande pandemin. Som ett experiment spelades sammanträdet in för att förhoppningsvis kunna läggas upp på nätet så att allmänheten kan ta del av det. Man undersöker också möjligheterna att i framtiden kunna livesända mötena.

– Det är viktigt att vi är så öppna som vi kan vara nu när sammanträdena är stängda för allmänheten, sa nämndens ordförande Rickard Eriksson (M).

Genomgång av skydds-utrustning

Under sammanträdet demonstrerades hur personal inom hemtjänsten använder skyddsutrustning under pågående Covid19-utbrott. Personalen har en egen ryggsäck med personlig skyddsutrustning som bland annat innehåller handsprit, tvål, förkläde, munskydd och visir. Rutiner och utbildning för bland annat rengöring och påklädandet av skyddsutrustningen, samt hur man bemöter brukarna under pandemin, är på plats och har genomförts i personalstyrkan.

Mer om Coronarelaterat arbete i stadsdelen: Ett specialistteam inom hemtjänsten som arbetar både dag- och nattetid är installerat från och med vecka 20. Provtagning/testning av medarbetare i äldreomsorgen har pågått sedan någon vecka in i maj månad.

Förvaltningen förbereder sig inför sommaren i äldrevården med en utökning av månadsanställningar istället för timanställningar.

I många andra stadsdelar i staden avvaktar äldre med att anta platser i äldreomsorgen som de fått tillträde till under rådande omständigheter. Så är det inte i Västra Hisingen. I början på året hade man en kö på 26 personer som väntade på plats inom äldreomsorgen. Den kön är nu halverad.

Brukare som har avsagt sig hemtjänst i Västra Hisingen ligger på fem procent, vilket är lägst i staden.

Yrkanden och frågor

Bland yrkandena som antogs under sammanträdet fanns bland annat ett från Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. I det yrkandet ges stadsdelsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på åtgärder för att minska smittspridning och stärka arbetsmiljön i verksamheterna äldreomsorg, funktionshinder, samt individ- och familjeomsorg. Åtgärderna ska vara för resten av året och summeras till de särskilt tillsatta medel som förväntas vara tillgängliga för nämnden för detta ändamål. Uppdraget ska redovisas på nästkommande möte. Akuta åtgärder kan genomföras genom ordförandebeslut. Åtgärder ska finansieras genom kommande tillskjutna medel av kommunfullmäktige och/eller genom eget kapital enligt fullmäktiges reviderade riktlinjer.

Ett yrkande från Sverigedemokraterna om att all personal som arbetar med äldre på boenden eller inom hemtjänsten ska använda munskydd återkallades efter att de vidtagna åtgärderna med skyddsutrustning bland annat i form av visir, efter diskussion, ansågs tillräckliga av samtliga ledamöter.

Ett annat yrkande från SD om att undersöka möjligheten att kunna begära utdrag från belastningsregistret vid rekryterandet av personal till äldreomsorgen avslogs med röstsiffrorna 5-6. Möjligheten har undersökts två gånger tidigare av stadsdelsförvaltningen, senast i höstas förra året. Man har vid båda de tidigare tillfällena fått avslag från stadsledningen och stadens jurister.

Runt Hörnet öppet hela sommaren

Med restriktionerna som följer Covid-19-utbrottet antas fler familjer än normalt att stanna hemma under semester och sommarlov. Därför har stadsdelen beslutat att hålla fritidsverksamheten öppen under hela sommaren. Normalt brukar exempelvis fritidsgårdarna vara stängda under delar av sommarlovet då det normalt sett brukar vara få besökare. I år tar man däremot höjd för att fler ungdomar ska ha möjlighet att gå till exempelvis Runt Hörnet i Vingenhusets bottenvåning. Det kostar stadsdelen 450.000 kronor att ha öppet de ”extra” veckorna. Västra Hisingen får hjälp med bemanningen under perioden av stadsdelarna Norra Hisingen och Lundby.

Även basket- och litteratursatsningen Bonnier Hoops, som är till för hela stadens ungdomar, kommer för tredje året i rad att äga rum i Biskopsgården under sommarmånaderna. I år är samtliga Bonnier Hoops-arrangemang inställda förutom det i Västra Hisingen. Det gör, enligt stadsdelsdirektör Sergio Garay, att hela verksamhetens material kommer att skickas till Biskopsgården. Ett omfattande arbete pågår för hur verksamheten ska genomföras så att det sker i enlighet med folkhälsomyndigheten restriktioner och riktlinjer.