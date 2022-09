Röd Express får fler avgångar

Röd Express byter namn till X6 under nästa år. Innan dess kommer turtäten att förtätas och avgångarna ses över så att de passar bättre ihop med färjetrafiken på Hönöleden. I och med namnbytet kommer dubbeldäckarbussar också sättas in på linjen för vissa avgångar.

I somras beslutade Västtrafiks styrelse om en ny trafikplan för 2023. Trafikplanen kommer att börja gälla i samband med tidtabellsskiftet i december i år.

Torslanda-Öckerötidningen kan här nedan redovisa några av de förändringar som rör kollektivtrafiken i vårt utgivningsområde.

Flera avgångar för Röd Express

Högtrafiklinjen 241 läggs ner, samtidigt som trafiken omfördelas till Röd Express. Enligt Västtrafik har resandet med linje 241 varit lågt över en längre tid sedan linjens ändstation flyttades från Nils Ericsonsterminalen till Frihamnsporten, samtidigt som Röd Express har haft kapacitetsproblem under morgon och eftermiddag. På grund av det kommer Röd Express turtabell att förtätas. Resenärer som tidigare rest med linje 241 hänvisas till i huvudsak Röd Express vars avgångar alltså ökar.

Röd Express får också en översyn vad gäller tidtabellen för att bättre synka med färjetrafiken på Hönöleden. Från och med preliminärt nästa sommar kommer linjen att byta namn till X6. Mer om det nedan.

Extratrafik under batterifabrikens byggtid

Under våren 2022 fattade Northvolt och Volvo Cars beslut om att etablera en gemensam batterifabrik i anslutning till Volvo Cars slutmonteringsfabrik i Torslanda. Den första delen av batterifabriken beräknas att tas i drift 2025, för att enligt beräkningarna stå helt klar 2028. Byggnationen av fabriken beräknas påbörjas under 2023.

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har avsatt offentliga medel för infrastruktur nära fabriken, framför allt vägar. Västra Götalandsregionen har därtill ett ansvar att säkerställa attraktiva kollektivtrafikmöjligheter till området. Uppdraget gäller främst från att fabriken är i gång 2025, men även under byggnationen av fabriken. Västtrafik avser i Trafikplan 2023 att sätta in extratrafik till området under byggtiden 2023-2025. Från 2025 behöver permanent kollektivtrafik etableras. Något som enligt Västtrafik behöver ske i samordning med det samlade kollektivtrafikutbudet till Volvoområdet och de expansiva områdena i Sörred och Arendal.

Linjer byter namn

Sedan tidigare är det känt att företaget Keolis vunnit upphandlingarna av expressbusstrafik och trafik på Hisingen. Keolis har tilldelats de två avtalen som sträcker sig från sommaren 2023 till 2033.

Bland annat kommer 50 nya elbussar att sättas i trafik i Göteborgs kollektivtrafik från och med sommaren 2023.

Hela upphandlingen omfattar totalt 176 bussar, varav alltså 50 blir eldrivna. Övriga bussar kommer att gå på biogas eller biodiesel.

För kollektivtrafikresenärer i vårt utgivningsområde innebär upphandlingen också att tre busslinjer byter namn.

Svart Express, som trafikerar Amhult-Vallhamra, via Skra bro, byter namn till X5.

Röd Express, som trafikerar Lilla Varholmen-Landvetter, byter namn till X6.

Lila Express, som trafikerar Amhult-Mölnlycke, via Frölunda torg, byter namn till X90.

I och med namnbytet kommer X6 (nuvarande Röd Express) trafikeras av dubbeldäckarbussar vilket kommer göra det möjligt för fler att resa på dem.