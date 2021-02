Psalmprojektet firar ett år

Nu har ett helt år gått sedan Caesar Ivarsson släppte första psalmen i Psalmprojektet, och då återstår bara 5,5 år av åtagandet! Psalmprojektet handlar om att spela in, bevara och sprida den stora kulturskatt som de ekumeniska psalmerna symboliserar – där en psalm, i ord och ton, presenteras varje vecka på nätet.

Fotöbon har bott i Moskva under året och spelar fortfarande in musiken där.

– Här var oerhört tyst och lugnt under förra vårens nedstängning, säger han. Vi fick gå ut och slänga soporna och gå till närmaste matbutik, men efter sommaren har det mer eller mindre varit öppet, trots över 20 000 insjuknade per dag. Men förutom protester och en del knasigheter är det väldigt fint här. Trivs oerhört bra, och ryssarna är så himla gästvänliga och justa. Det blir nog så att jag stannar här tror jag. Kanske bygger ett hus nånstans på vischan och spelar in musik i stan.

Projektet sprider sig

Angående musik så har Psalmprojektet växt så det knakar. Caesar är förvånad och tycker att det var lite oväntat att, som han uttrycker det, ”gamla dammiga psalmer”, vissa flera hundra år gamla, ändå hittar lyssnare i dag!

– Det finns något som känns extra fint, och samtidigt sorgligt, men det är många som använder psalmerna för att hjälpa till när man tar farväl. Jag får en del statistik från Spotify och många spellistor heter ”Pappas begravning” och liknande. Man blir lite ledsen varje gång man ser en ny sådan lista, å andra sidan känns det fint att man har kunnat skapa något som hjälper människor i en av de tyngsta stunderna.

– Hela den här grejen med att ta farväl är märkligt, det finns så många frågor, hur bör man sörja? Jag är inte riktigt den som gråter vid begravningar, jag är mest bara tyst, och tacksam för tiden man ändå fått ihop. Ibland har jag känt skuld när alla runt om gråter, betyder det att jag inte älskade? Hur ska man egentligen sörja?

Nytt samarbete

Caesar gläds också åt det musikaliska samarbetet han inlett med en person han träffade förra året, nämligen sångaren och låtskrivaren Robert John David.

– Robert John David släpper en ny skiva 28 januari och en av låtarna är heeelt underbar. Den handlar om himlen, livet efter detta och hur man ”bör” sörja. Finns det något rätt sätt eller inte? Han ställer precis den frågan, hur ska man sörja, i den nya låten han släppte, På våra tårar.

– Året har varit konstigt, tungt på många sätt. När beteendemönster ändras så mycket som det har gjort får man tid att tänka på saker som man annars är för upptagen för att hinna med.