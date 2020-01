Polisronden dom senaste veckorna

191221, bråk/misshandel, Lillebygrillen

En kvinna och en man bråkar. Mannen slår kvinnan i ansiktet. Det finns en relation mellan parterna sedan en tid tillbaka.

191222, rån, Vännernas väg

Flera unga gärningsmän hoppar ur en bil och rånar tre unga pojkar (födda 2005) på deras mobiltelefoner. Fem gärningsmän grips (födda mellan 1999-2002).

191222, rån, Batterivägen

Tre pojkar (födda 2005 och 2006) rånas på sina mobiltelefoner. Sannolikt samma gärningsmän som ovan som sedermera grips.

191219-191223, inbrott, Fornborgsgatan

Inbrott i bostad. Smycken och kontanter stulna. Gärningspersonen/-personerna gick in via ett fönster på baksidan. Målsäganden var inte hemma under ett par dagar.

191226, inbrott i bil, Spänstvägen

Under natten har en familjs fullpackade bil, redo för långresa, fått inbrott. Samtliga resväskor, samt mat är stulet.

191229, stöld och skadegörelse, Intagsvägen Hönö

Stöld av gran på altan. Skador på altanen, då julgransfoten var integrerad i altanen. Skadorna beräknas uppgå till 10.000 kronor. ”Grankriget har börjat”, enligt anmälaren.

191230, skadegörelse, Gårdavägen Hönö

Någon kastar en fylld 1,5-liters petflaska i vindrutan på en körande bil. Vindrutan spricker. Anmälan om skadegörelse upprättas. Eventuell koppling till grankriget även här.

200101, våldsamt motstånd och hot mot

tjänsteman, Runskriftsgatans förskola

En berusad person motsätter sig omhändertagande och hotar bland annat poliserna till livet och försöker ta polisens tjänstevapen.

200101, skadegörelse, Björlandagården

En ruta krossas på skolan och ungdomar skjuter in raketer i klassrummet. Som tur är ingen brand som följd.

200102, stök och skadegörelse, Burger King Amhult

Problem med stökiga ungdomar på hamburgerrestaurangen. Anmälan om skadegörelse då en stol knäckts på mitten.

200102, inbrott, Trolldalen

En person har brutit sig in i ett fritidshus. Han är kvar på platsen när på polisen kommer och uppger att han är hemlös och letar efter någonstans att sova. Gärningsmannen (född 1998) är tidigare känd för liknande brott.

200104, försök till misshandel, Låssby

Grannskapet har problem med att någon går runt och lyser in med grön laser i deras hus. Anmälan om försök till misshandel upprättas.

200105, luftfartssabotage, Låssby

En polishelikopter belyses med grön laser. Två gärningspersoner (födda 2002) spåras till en bostad. Anmälan till socialtjänsten då både är under 18 år. Laserpekare i beslag.