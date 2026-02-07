Viktigt att föräldrar engagerar sig i sina barns mediala liv

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 5 upprättades 45 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 36 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 9 stycken brott.

I veckan har vi en anmälan om bostadsinbrott i Hjuvik där gärningsmannen brutit sig in i bostaden genom ett fönster. Polisens tekniker beställdes till platsen och vi hoppas att det gått att säkra spår som kan leda oss till den skyldige.

Den 27/1 fick elever i årskurs 8 från Torslandaskolan gå endagsutbildningen PAR (Polis, Ambulans, Räddningstjänst) på BK Häckens Nordic Wellness Arena. Utbildningen anordnas en gång per år och syftar till att bygga relation till ungdomar på Hisingen och att de ska få ökad förståelse för blåljuspersonalens arbete. I Öckerö kommun kommer vi att genomföra PAR för alla i årskurs 8 den 16/4 i Öckerö.

I veckan genomförde jag tillsammans med Öckerö kommuns brottsförebyggande samordnare & folkhälsoutvecklare en temakväll på Öckerö fritidsgård om brott på nätet. Tillsammans med ungdomarna diskuterade vi vilka brott man kan bli utsatt för på sociala medier, i multiplayer-spelen med mera. Det finns ett populärt citat som används mycket just nu som säger att ”mobilen ger barnen tillgång till världen, men den ger också världen tillgång till barnen”. Något som blir väldigt uppenbart när man pratar med barnen är hur viktigt det är med föräldrar som engagerar sig i barnens mediala liv. Många har någon gång blivit utsatta för någon form av brott på nätet. Många gånger reflekterar barnet inte ens över att man blivit utsatt, eller utsatt andra, och ”fortsätter spela” istället för att prata med sina föräldrar eller kontakta polisen. Det kan röra sig om brott som olaga hot, förtal eller olaga integritetsintrång. Vi pratade om att inte acceptera vänförfrågningar från personer man inte känner och riskerna med det. I slutet på kvällen upplever jag att vi väckt en medvetenhet hos ungdomarna och de sa själva att det är viktigt att prata med en vuxen om man är utsatt för brott.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24