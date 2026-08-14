Vårdslös körning och störande pyroteknik

Hej torslanda- och öbor!

Jag hoppas att alla fått njuta av lite ledighet under de gångna veckorna. Själv har jag varit tillbaka på jobbet sedan vecka 28 och får konstatera att det varit en relativt lugn sommar ur polisiär synvinkel. Sett till anmälda brott har det varit betydligt färre anmälda brott i Torslanda under sommarmånaderna i år jämfört med föregående år. I Öckerö kommun ökade antalet anmälda brott något jämfört med föregående år men ligger ungefär i linje med hur det sett ut över en femårsperiod.

Det som sticker ut i närtid är att det inkommit en del rapporter om ungdomar som rör sig runt Amhult, kör vårdslöst och uppvisar en dålig attityd mot andra personer i området. Även vid Skutehagen har det inkommit rapporter om ungdomar som på kvällen skjutit raketer och smällt smällare på skolgården vilket stört boende i området. Det är viktigt att man respekterar sin omgivning och inte stör andra i onödan. All form av pyroteknik är också olagligt för minderåriga att hantera. Ni som är föräldrar och vet med er att era barn vistas i Amhult kan med fördel lyfta diskussionen hemma vid middagsbordet så hjälps vi åt att få ordning på det här.

Blickar vi framåt går vi mot en skolstart igen. Inom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) kommer vi under hösten att genomföra ”Gängsnacket”-lektioner för årskurs 5 i Torslanda. Det är en lektion vi har kört runtom på Hisingen under de senaste åren och brukar vara ett uppskattat inslag. Lektionen syftar till att minska risken för att man som barn och ungdom luras in i kriminella miljöer. Det kommer också att komma en del föräldramöten som jag kommer närvara på så jag hoppas att vi ses där.

Mvh. Isak Garpebring

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24