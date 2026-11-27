Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 47 upprättades 20 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 11 stycken brott och i Öckerö kommun anmäldes 9 stycken brott.

Den 17 november var jag inbjuden av Nordlyckeskolan att prata trafikregler och säkert trafikbeteende med samtliga elever i årskurs 8. Torslanda är som bekant en stadsdel med hög täthet av såväl mopeder som A-traktorer. En stor frihet, och ett stort ansvar för den enskilde ungdomen, men också en del i områdets problembild. Torslanda och Öckerö kommun är fortsatt de områden på Hisingen (och även i toppen i Göteborg) där flest invånare upplever otrygghet kopplat till buskörning med mopeder enligt Polisens Nationella Trygghetsundersökning 2025 och 2026. Jag vill inte se någon dö eller skadas i trafiken och framförallt vill jag visa på att våra unga trafikanter själva kan bidra till att förändra den otryggheten genom att tänka på hur och var man kör.

Som jag skrev i förra veckan pågår just nu orange week med orange day 25 november. Polisen, kommuner och många fler genomför insatser för att uppmärksamma och förebygga våld i nära relation. Bara under 2026 har polisen upprättat 556 anmälningar om brott i parrelation på Hisingen varav 402 av dessa är någon form av våldsbrott. Av alla dessa anmälningar kommer ”endast” 22 stycken från Torslanda och Öckerö kommun. Alltså cirka 4 procent av de anmälda brotten. Då kan man fråga sig om vi är extra förskonade från våld i hemmet i våra områden? Jag tror att det är fel slutsats att dra. Våld i hemmet sker överallt och i alla samhällsklasser. Det vi kan se är att majoriteten av polisanmälningarna kommer från platser på Hisingen med mycket lägenhetshus. Det är inte särskilt chockerande då man i lägenheter hör tydligare om grannparet bråkar och det är fler som kan reagera. I Torslanda och i Öckerö kommun har vi ett större bestånd av småhus vilket kan försvåra upptäckten av våldet då mycket bygger på omgivningens reaktion och att man ringer polisen. Därför är det extra viktigt att vi alla är vaksamma och uppmärksammar tecken på relationsvåld. Våga prata om det och ring polisen om du misstänker att någon i din omgivning kan vara utsatt. Tillsammans kan vi rädda liv.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24