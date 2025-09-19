Veckans tidning
Uppsving av stölder av elsparkscyklar

Publicerad: idag kl 06:30

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 37 upprättades 30 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 26 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 4 stycken brott.
Just nu har vi ett uppsving i stölder av elsparkcyklar i Torslanda. I synnerhet i anslutning till våra skolor. Jag har kontakt med rektorerna och vi tittar på vad som kan göras för att förebygga stölderna. Under tiden är det bra att känna till att detta är ett problem och om man vill att barnen tar elsparkcykel till skolan. Ifall barnen tar elsparkcykel till skolan är det klokt att införskaffa ett ordentligt lås för att minimera risken för stöld. 

Den 15 september påbörjades kampanjen ”Våld dödar kärlek” på Hisingen. Kampanjen är framtagen av elever på Schillerska gymnasiet på initiativ av Trygg I Hisingen som är hisingspolisens samverkan tillsammans med Hisingens socialförvaltning. Enligt Brottsförebyggande rådet har så många som var fjärde till var femte ung person i Sverige utsatts för någon form av våld i en relation. Det kan röra sig om våld inom familjen, mellan vänner eller av någon man har en kärleksrelation med. Kampanjen syftar till att öka kunskapen kring relationsvåld och bryta stigmatisering. Kampanjmaterialet kommer att synas runtom på Hisingen och såväl skol- som fritidspersonal kommer att delta genom att sprida budskapet och prata med ungdomar om ämnet. En insats som vi hoppas kommer ge positiv effekt framöver. 

 

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

