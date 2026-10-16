Ungdomar på elsparkcyklar trakasserar boende

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 41 upprättades 48 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 37 stycken brott och i Öckerö kommun anmäldes 11 stycken brott.

I Nolered har vi under de senaste veckorna fått in upprepade tips om en grupp ungdomar i 13-årsåldern som åker runt på elsparkcyklar och trakasserar boende i området genom att banka och sparka på deras ytterdörrar. De ska också ha uppvisat återkommande dåligt beteende genom att skrika glåpord åt andra personer. Är du förälder och vet med dig att ditt barn är ute och åker på elsparkcykel i området på eftermiddagarna är det tid att ta ett ordentligt snack om respekt gentemot omgivningen.

Jag såg i veckan att frågan om nattvandring/föräldravandring lyfts i den lokala granngruppen i Torslanda. Det är väldigt positivt att flera gav uttryck för att man kunde tänka sig att vandra i området. Som jag tidigare skrivit om kan man med fördel anmäla sig hos Nattvandrarna Sverige som polisen och Göteborgs stad initierade ett samarbete med för lite drygt ett år sedan. Ju fler vuxna vi blir som kan bidra till ökad vuxennärvaro i området desto bättre.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24