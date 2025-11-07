Veckans tidning
Ungdomar kastade banger på bussen

Publicerad: idag kl 09:23

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 44 upprättades 33 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 24 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 9 stycken brott. 

Den 1 november strax före 21 på kvällen ska ett tiotal killar i 15-16-årsåldern åkt buss 29 till Torslanda. När de kliver av bussen ska de ha slängt in någon form av banger på bussen vilket resulterat i att barn och andra personer på bussen ska ha fått ont i öronen. Polisen har upprättat en anmälan om misshandel och övervakningsfilm från den aktuella bussen är begärd hos Västtrafik. Jag hoppas att vi får säkrat filmen så att jag får träffa er som gjorde detta. Jag är genuint intresserad av att höra er förklara hur man tänker när man utsätter sina medmänniskor för något sådant. 

Tyvärr får jag säga så fortsätter temat på samma bedrövliga linje. Den 31 oktober vid 23-tiden fick polisen nämligen samtal om ett 20-tal ungdomar som stått och kastat sten och ägg mot bilar vid Skutehagens skola. Signalementsuppgifterna är dessvärre svaga och ingen är i nuläget identifierad men enligt uppgift till polisen så ska det i anslutning till ungdomarna funnits ett antal A-traktorer. Ifall du är förälder till en ungdom som kör A-traktor i Torslanda och som var ute kvällen 31/10 så rekommenderar jag att ta ett snack om detta.  

Den 30/10 upprättades en anmälan om skadegörelse vid Björkö skola. Enligt anmälan ska det ha rört sig om en större eld nära skolbyggnaden. Både jag och kommunen har fått lite indikationer på att det är lite oroligt bland de yngre på Björkö just nu. Prata med era ungdomar om vad som händer när de är ute så hjälps vi åt att skapa trygghet bland våra ungdomar.

Till sist vill jag slå ett slag för den kommundialog som kommer att genomföras i kommunhuset på Öckerö den 11/11 kl. 18:15. Dialogen kommer handla om brottsförebyggande arbete med fokus på skärmanvändning och risker på nätet. Som deltagare får du dela dina tankar, idéer och frågor tillsammans med mig, kommunens politiker, brottsförebyggare och folkhälsoutvecklare. Syftet är att tillsammans öka kunskapen om risker på nätet och samla idéer om hur vi kan förebygga digitala brott och skapa en tryggare vardag för barn, unga och vuxna i Öckerö kommun. På Öckerö kommuns hemsida står sista anmälningsdag som 4/11 men vi vill att så många som möjligt kommer så att anmäla sig går fortsatt bra. Vill du delta så mailar du till kansli@ockero.se . 

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

