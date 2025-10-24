Undvik föremål som kan misstas för riktiga vapen på Halloween

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 42 upprättades 42 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 30 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 12 stycken brott.

Under veckan har vi haft ett antal polisiära insatser runtom i Öckerö kommun som jag sett har väckt uppmärksamhet och oro i diverse granngrupper på sociala medier. I huvudsak har det gällt ärenden där vi haft att göra med personer som inte mått så bra varpå jag inte kommer gå in närmre i detalj på dessa av hänsyn till de inblandade. Det jag kan säga är att samtliga ärenden har retts ut på ett relativt lugnt sätt. Jag förstår att det kan väcka oro när det dyker upp en stor polisiär resurs men då vill jag skicka med att det inte är ovanligt att polisen av säkerhetsskäl skickar en väl tilltagen resurs till en plats för att kunna hantera ärendet så säkert och bra som möjligt. Både för oss själva och för de inblandade. Skulle bedömningen göras att allmänheten behöver informeras så kommer polisen att gå ut med information.

Halloween nalkas och det är en tid då många barn och unga klär ut sig både utomhus och i skolan. Jag vill precis som förra året betona vikten av att man inte låter sina barn och unga gå ut med föremål som kan misstolkas för riktiga vapen. Ifall man är utklädd med sådana föremål och rör sig i offentlig miljö ska det framgå med all tydlighet att ”vapnet” inte är äkta. Då kan alla känna sig trygga och vi slipper risken för feltolkade situationer som kan resultera i att polisen blir larmade i onödan och där vi i värsta fall åker fram med ingångsvärden om potentiellt dödligt våld.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24