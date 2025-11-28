Veckans tidning
Tveka inte att anmäla misstänkt relationsvåld

Publicerad: igår kl 12:01
Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 47 upprättades 38 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 30 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 8 stycken brott. 

Under vecka 47 inleddes orange week som är en nationell kampanjvecka som uppmärksammar och arbetar förebyggande mot våld i nära relationer. I samband med detta inleder också polisen informationskampanjen ”Våld är inte en privatsak” som också uppmärksammar relationsvåld. Polisen på Hisingen har med anledning av det varit ute i bostadsområden och offentliga platser och delat ut information. Relationsvåld och våld i hemmet är en allvarlig brottslighet som rättsväsendet ser mycket allvarligt på. Vi ska alla ha rätt att leva i ett tryggt hem. Tyvärr är det också en våldstyp som kan vara svår att komma åt och är många gånger helt beroende av att omgivningen reagerar och ringer polisen. Hör du grannarna bråka igen eller har du en dålig magkänsla för någon i din omgivning? Är du eller någon i din närhet utsatt för våld? Tveka inte att ringa polisen. Vi åker ofta på larm om bråk i bostäder. Ibland är det ingenting mer än ett bråk men ibland är det någon som blir utsatt för våld i hemmet och då är det många gånger avgörande att vi kan komma in i tid. Till slut kan det vara för sent. 

Den 17/11 inkom ett larm till Hönö med anledning av en brand i bostad. Räddningstjänsten kunde släcka branden snabbt men en person fick föras till sjukhus. Polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet med anledning av branden och en utredning får visa hur den startade och om någon gjort sig skyldig till brott.

Den 17/11 får polisen samtal om ett misstänkt rattfylleri i Torslanda. Patrullen lokaliserar föraren som blir misstänkt för rattfylleri. 

Den 18/11 får polisen samtal om en moped som ska ha gått omkull efter att ha kört på en isfläck i Torslanda. Polisen blev inte vidare inblandad i ärendet men bra att ha med sig är att olyckor händer och nu när vi går in i en årstid med minusgrader är det viktigt att vara försiktig i trafiken.  

 

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

