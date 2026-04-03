Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Trafikförseelser i Öckerö kommun

Publicerad: april 3, 2026 kl 8:33 f m
Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 13 anmäldes 22 stycken brott i områdena. I Torslanda anmäldes 18 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes fyra stycken brott.

Under veckan har lokalpolisområdet fortsatt haft närvaro i Öckerö kommun. Den 27 mars hade vi återigen med oss trafikpolisen, där resultaten blev 70 stycken alkoholutandningstester, 32 stycken hastighetsböter varav ett omhändertaget körkort, åtta stycken böter gällande fordonsbrister, elva stycken böter för beteendebrott samt en anmälan om grov olovlig körning. Precis som tidigare kombinerades trafikarbetet med uppsökande arbete inför påsken. Jag och mina kollegor kommer att finnas på plats ute i kommunen under påsk, precis som vanligt, för att arbeta trygghetsskapande. Vi hoppas att vi alla får en lugn påsk tillsammans. 

Jag stannar där den här gången och vill slutligen passa på att önska alla en riktigt glad påsk! 

 

Mvh. Isak Garpebring
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

Mer från Polisrapporten
Trafikförseelser i Öckerö kommun
Trafikförseelser i Öckerö kommun

Under veckan har lokalpolisområdet fortsatt haft närvaro i Öckerö kommun.

Ett klassiskt exempel på hur bedragare jobbar
Ett klassiskt exempel på hur bedragare jobbar

Skapa stress hos målsägande och påstå att det är bråttom.

Sannolikt missnöje upphov till skadegörelse på Hönö
Sannolikt missnöje upphov till skadegörelse på Hönö

Färre brott anmälda under första kvartalet.

Innovativa bedrägeriförsök fortsätter att tillta – Var vaksam
Innovativa bedrägeriförsök fortsätter att tillta – Var vaksam

Anmälda bedrägerier och bedrägeriförsök fortsätter tyvärr att strömma in.

Man kontaktade underåriga i sexuellt syfte och blev misshandlad – dom har fallit
Man kontaktade underåriga i sexuellt syfte och blev misshandlad – dom har fallit

En grupp tonåringar i Torslanda döms efter att ha lockat fram och misshandlat en man...

Senaste nytt
Trafikförseelser i Öckerö kommun
Trafikförseelser i Öckerö kommun

Under veckan har lokalpolisområdet fortsatt haft närvaro i Öckerö kommun.

Poäng efter rysare – THK slutar åtta
Poäng efter rysare – THK slutar åtta

Det blev en riktig nagelbitare i Torslanda Sporthall när vi tog emot H43 Lund HF

Good Friday Together samlar unga i Göstahallen under påsk
Good Friday Together samlar unga i Göstahallen under påsk

”Good Friday Together” – ett arrangeman för ungdomar från årskurs 6 upp till gymnasiet.

Batteri exploderade i truck i Amhult
Batteri exploderade i truck i Amhult

Klockan 10:06, onsdagen den 1 april, inkom ett larm om en...

Miljoner till föreningslivet
Miljoner till föreningslivet

Kommunstyrelsen i Göteborg klubbade förra veckan en satsning på 4 miljoner till stöd för föreningar...

Ledare/krönika
Lever vi i förkrigstiden?

Lever vi i förkrigstiden?

Nu vänds alla vedertagna begrepp upp och ner.

Torslanda
Poäng efter rysare – THK slutar åtta

Poäng efter rysare – THK slutar åtta

Det blev en riktig nagelbitare i Torslanda Sporthall när vi tog emot H43 Lund HF

