Trafikförseelser i Öckerö kommun

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 13 anmäldes 22 stycken brott i områdena. I Torslanda anmäldes 18 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes fyra stycken brott.

Under veckan har lokalpolisområdet fortsatt haft närvaro i Öckerö kommun. Den 27 mars hade vi återigen med oss trafikpolisen, där resultaten blev 70 stycken alkoholutandningstester, 32 stycken hastighetsböter varav ett omhändertaget körkort, åtta stycken böter gällande fordonsbrister, elva stycken böter för beteendebrott samt en anmälan om grov olovlig körning. Precis som tidigare kombinerades trafikarbetet med uppsökande arbete inför påsken. Jag och mina kollegor kommer att finnas på plats ute i kommunen under påsk, precis som vanligt, för att arbeta trygghetsskapande. Vi hoppas att vi alla får en lugn påsk tillsammans.

Jag stannar där den här gången och vill slutligen passa på att önska alla en riktigt glad påsk!

Mvh. Isak Garpebring

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24