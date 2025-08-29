Trafiken sticker ut negativt i trygghetsundersökning

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 34 upprättades 62 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 35 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 27 stycken brott.

Utstickande från veckan var ett rån på Öckerö där en privatperson fick sin elsparkcykel tillgripen under mycket fula förhållanden. Positivt är att gärningsmannen kunde identifieras i efterhand och gripas.

Under kommande veckor så kommer jag att besöka en rad föräldramöten på våra högstadieskolor. Först ut var Torslandaskolan och jag tryckte extra på våra barns utsatthet för den organiserade brottsligheten, särskilt på sociala medier. Via mobiltelefonen öppnar sig världen för våra barn och sommaren är en tid då risken för att rekryteras ökar. Vi vet att barn i Torslanda-Öckerö har kontaktats och erbjudits pengar för att utföra våldsdåd. I de exempel vi sett har aktivt föräldraskap varit en avgörande faktor för att avstyra gärningarna. Mycket händer under en sommar i ett barns liv och ser ni nu en oroande förändring i ert eller någon annans barns beteende så tveka inte att prata med skolan, mig eller någon av våra SSPF-koordinatorer i Torslanda.

I veckan kom också resultaten från Polismyndighetens nationella trygghetsundersökningar in till oss. Ni är säkert flera som fått hem enkäten i brevlådan under våren. Svarsfrekvensen i både Torslanda och i Öckerö kommun har legat på mellan 60 och 70% vilket får anses som bra. Det vi kan utläsa av resultaten är att befolkningen i Torslanda och Öckerö kommun generellt känner sig trygga i sitt bostadsområde. Mest utstickande i resultaten är att inget annat område på lokalpolisområde Hisingen upplever så stor otrygghet kopplat till buskörning med mopeder som vi gör i Torslanda-Öckerö. Andra frågor där torslanda- och öbor upplever otrygghet gäller ungdomsgäng som bråkar eller stör ordningen, skadegörelse och trafikregler som inte respekteras. Resultaten stämmer väl överens med tidigare undersökningar som genomförts och ger ett kvitto på att vi har ett problem med trafikfrågorna i våra områden. En annan fråga i enkäten var huruvida man anser att polisen bryr sig om de lokala problemen. Där ser vi att torslandaborna svarar ja på frågan i högre utsträckning än vad man gör i Öckerö kommun. Det är en fråga som vi på lokalpolisområdet hoppas kunna påverka i positiv riktning under kommande år allteftersom vårt arbete fortskrider.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24