Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Trafiken sticker ut negativt i trygghetsundersökning

Publicerad: igår kl 09:05

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 34 upprättades 62 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 35 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 27 stycken brott.

Utstickande från veckan var ett rån på Öckerö där en privatperson fick sin elsparkcykel tillgripen under mycket fula förhållanden. Positivt är att gärningsmannen kunde identifieras i efterhand och gripas. 

Under kommande veckor så kommer jag att besöka en rad föräldramöten på våra högstadieskolor. Först ut var Torslandaskolan och jag tryckte extra på våra barns utsatthet för den organiserade brottsligheten, särskilt på sociala medier. Via mobiltelefonen öppnar sig världen för våra barn och sommaren är en tid då risken för att rekryteras ökar. Vi vet att barn i Torslanda-Öckerö har kontaktats och erbjudits pengar för att utföra våldsdåd. I de exempel vi sett har aktivt föräldraskap varit en avgörande faktor för att avstyra gärningarna. Mycket händer under en sommar i ett barns liv och ser ni nu en oroande förändring i ert eller någon annans barns beteende så tveka inte att prata med skolan, mig eller någon av våra SSPF-koordinatorer i Torslanda. 

I veckan kom också resultaten från Polismyndighetens nationella trygghetsundersökningar in till oss. Ni är säkert flera som fått hem enkäten i brevlådan under våren. Svarsfrekvensen i både Torslanda och i Öckerö kommun har legat på mellan 60 och 70% vilket får anses som bra. Det vi kan utläsa av resultaten är att befolkningen i Torslanda och Öckerö kommun generellt känner sig trygga i sitt bostadsområde. Mest utstickande i resultaten är att inget annat område på lokalpolisområde Hisingen upplever så stor otrygghet kopplat till buskörning med mopeder som vi gör i Torslanda-Öckerö. Andra frågor där torslanda- och öbor upplever otrygghet gäller ungdomsgäng som bråkar eller stör ordningen, skadegörelse och trafikregler som inte respekteras. Resultaten stämmer väl överens med tidigare undersökningar som genomförts och ger ett kvitto på att vi har ett problem med trafikfrågorna i våra områden. En annan fråga i enkäten var huruvida man anser att polisen bryr sig om de lokala problemen. Där ser vi att torslandaborna svarar ja på frågan i högre utsträckning än vad man gör i Öckerö kommun. Det är en fråga som vi på lokalpolisområdet hoppas kunna påverka i positiv riktning under kommande år allteftersom vårt arbete fortskrider.  

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

Redaktionen

TEXT:

Redaktionen

Dela
Mer från Polisrapporten
Trafiken sticker ut negativt i trygghetsundersökning
Trafiken sticker ut negativt i trygghetsundersökning

Mest utstickande resultaten av otrygghet är kopplat till buskörning med mopeder.
Så såg brottsstatistiken ut under sommaren
Så såg brottsstatistiken ut under sommaren

Nu har jag plockat upp pennan igen efter semestern.
Färre brott i år jämfört med 2024 – men streetracen fortsätter
Färre brott i år jämfört med 2024 – men streetracen fortsätter

Streetracen är ett återkommande problem i Torslanda.
Lugn midsommar bortsett en misshandel i Hästevik
Lugn midsommar bortsett en misshandel i Hästevik

Utstickande var ett misshandelsärende i Hästevik där polis larmas om bråk mellan flertalet ungdomar.
Barn i Torslanda har blivit kontaktade på sociala medier
Barn i Torslanda har blivit kontaktade på sociala medier

Appar att hålla koll på hos våra barn.
Senaste nytt
Provåk bärplansfärjan
Provåk bärplansfärjan

Nu söker Öckerö kommun testresenärer som vill vara med och prova färjan under pilotperioden.
Trafiken sticker ut negativt i trygghetsundersökning
Trafiken sticker ut negativt i trygghetsundersökning

Mest utstickande resultaten av otrygghet är kopplat till buskörning med mopeder.
Hoppare bidrog i Finnkampen
Hoppare bidrog i Finnkampen

Sverige tog hem både dam- och herrfajterna.
Sommartider är loppistider
Sommartider är loppistider

Antikviteter och gamla prylar är inte min grej, ändå stannar jag gärna till om jag...
Sandras krabba blev viral
Sandras krabba blev viral

Vill uppmärksamma andra på att leta bland barnens krabbor.
Laddar

Borde det vara krav på att göra ett nytt körkortstest efter en viss ålder?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Sommartider är loppistider

Sommartider är loppistider

Antikviteter och gamla prylar är inte min grej, ändå stannar jag gärna till om jag ser en loppmarknad.
Sport
Hoppare bidrog i Finnkampen

Hoppare bidrog i Finnkampen

Sverige tog hem både dam- och herrfajterna.

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Spana in sveriges bästa Casino Utan Svensk Licens där du hitta all spelfakta.

Jämför Casino utan spelpaus för den ultimata spelupplevelsen.

Hitta bäst utbud med Casino utan licens med alla nyaste slotspel.

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Söker du en jämförelse på alla casino i Sverige med licens? Besök GoPlay.se

Slots Casino