Telefonbedragare som uppger sig för att vara läkare

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 16 anmäldes 28 stycken brott i områdena. I Torslanda anmäldes 18 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 10 stycken brott.

Just nu är det relativt lugnt på brottsfronten vilket också avspeglas i våra olika verksamheter som just nu rapporterar att de också har det ganska lugnt. Det som har upplevts otryggt har framförallt rört sig om en samling unga killar som beter sig illa mot näringsidkare i Amhult.

I veckan fick jag ett samtal från en kvinna som delade med sig av ett misstänkt bedrägeriförsök hon blivit utsatt för. Det ska ha ringt en person som uppgett sig för att vara någon form av läkare. Denne ”läkare” uppger att han gått igenom hennes journaler och sett att hon varit i behov av en medicin på grund av sin ålder. Det var givetvis inte möjligt att hämta ut medicinen på apotek eller vid hennes lokala vårdcentral utan det skulle komma ut en person till henne med dessa mediciner som hon kunde betala för kontant när de dök upp. Glädjande nog diskuterade kvinnan samtalet med sin familj och ringde till oss för rådgivning varpå inget bedrägeri genomfördes i detta fall. Jag lyfter hennes historia här för att sprida kunskap om moduset som riskerar att riktas mot fler äldre. Att prata med familjemedlemmar och bibehålla ett kritiskt förhållningssätt när en okänd person ringer är framgångsfaktorer för att skydda sig mot bedrägeri. Glädjande nog ser jag också att antalet anmälda bedrägeribrott sjunker just nu i såväl Torslanda som i Öckerö kommun. Det är bra men det är också en brottslighet som vi vet kan gå i vågor så vi måste fortsätta vara vaksamma.

Som jag nämnt tidigare genomfördes utbildningen PAR (Polis, Ambulans, Räddningstjänst) för alla i årskurs 8 i Öckerö kommun den 16 april. Jag vill rikta ett stort tack till Öckerö IF som lät oss låna Göstahallen för ändamålet. Dagen blev mycket positiv där eleverna fick en inblick i blåljusverksamheternas vardag och hur vi arbetar. Planen är att PAR-utbildningen ska genomföras en gång om året framöver så alla som nu går i årskurs 7 kommer att få samma utbildning nästa vår.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24