Tack för i år

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 50 upprättades 42 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 35 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 7 stycken brott.

Det här blir den sista spalten för 2025. Nu tar både jag och Tidningen lite julledigt och återkommer i januari 2026. Jag vill därför passa på att tacka för det här året och önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år. Jag hoppas att ni alla får ägna tid med de närmsta och att julefrid får råda i alla hem. Julen är barnens högtid så ta det lugnt med eventuell alkohol så att alla får fira en trygg jul i år. Om någonting skulle hända så arbetar mina kollegor dag som natt även över jul- och nyår för allas vår trygghet. Ring alltid 112 vid pågående brott och 114 14 för att anmäla ej pågående brott eller lämna tips. Det går också att tipsa polisen på www.polisen.se/tips.

Jag vill än en gång passa på att påminna om att vidta åtgärder ifall du reser bort över jul för att minimera risken för inbrott. Få hemmet att se bebott ut, prata med grannar och hjälp varandra att hålla uppsikt. När det kommer till nyår ska all pyroteknik hanteras av myndiga och nyktra personer. Det är olagligt för barn och ungdomar under 18 år att inneha eller använda pyrotekniska varor såsom fyrverkerier. Det för att minimera risken för olyckor. Visa också respekt för omgivningen och vänta med pyroteknik till tolvslaget på nyårsafton.

Första spalten i januari kommer vi att göra en djupdykning i brotten som begåtts under 2025 och summera året som gått. Som det ser ut just nu lutar det åt att vi på totalen kommer se en liten minskning av antal brott jämfört med 2024 – men mer om det i första spalten 2026.

God jul och gott nytt år!

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24