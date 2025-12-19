Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Tack för i år

Publicerad: idag kl 09:16
Annons

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 50 upprättades 42 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 35 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 7 stycken brott. 

Det här blir den sista spalten för 2025. Nu tar både jag och Tidningen lite julledigt och återkommer i januari 2026. Jag vill därför passa på att tacka för det här året och önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år. Jag hoppas att ni alla får ägna tid med de närmsta och att julefrid får råda i alla hem. Julen är barnens högtid så ta det lugnt med eventuell alkohol så att alla får fira en trygg jul i år. Om någonting skulle hända så arbetar mina kollegor dag som natt även över jul- och nyår för allas vår trygghet. Ring alltid 112 vid pågående brott och 114 14 för att anmäla ej pågående brott eller lämna tips. Det går också att tipsa polisen på www.polisen.se/tips.

Jag vill än en gång passa på att påminna om att vidta åtgärder ifall du reser bort över jul för att minimera risken för inbrott. Få hemmet att se bebott ut, prata med grannar och hjälp varandra att hålla uppsikt. När det kommer till nyår ska all pyroteknik hanteras av myndiga och nyktra personer. Det är olagligt för barn och ungdomar under 18 år att inneha eller använda pyrotekniska varor såsom fyrverkerier. Det för att minimera risken för olyckor. Visa också respekt för omgivningen och vänta med pyroteknik till tolvslaget på nyårsafton. 

Första spalten i januari kommer vi att göra en djupdykning i brotten som begåtts under 2025 och summera året som gått. Som det ser ut just nu lutar det åt att vi på totalen kommer se en liten minskning av antal brott jämfört med 2024 –  men mer om det i första spalten 2026. 

 

God jul och gott nytt år! 

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

Redaktionen

TEXT:

Redaktionen
Dela
Mer från Polisrapporten
Tack för i år
Tack för i år

Jag vill passa på att påminna om att vidta åtgärder ifall du reser bort över...

Misstänkt inbrottsrek och stulna elsparkcyklar
Misstänkt inbrottsrek och stulna elsparkcyklar

Polisen får ibland in borttappade elsparkcyklar och det blir mycket enklare att hitta ägaren om...

Skydda era hem när ni reser hemifrån
Skydda era hem när ni reser hemifrån

Juletiden är en tid då vi brukar se en ökning av antalet bostadsinbrott.

Tveka inte att anmäla misstänkt relationsvåld
Tveka inte att anmäla misstänkt relationsvåld

Under förra veckan inleddes orange week.

Gängsnack med sjundeklassare
Gängsnack med sjundeklassare

Under vecka 46 genomförde vi inom SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis & Fritid) lektionen ”Gängsnacket” för...

Senaste nytt
Tack för i år
Tack för i år

Jag vill passa på att påminna om att vidta åtgärder ifall du reser bort över...

Falsk insamling till Ukraina
Falsk insamling till Ukraina

– Representanter från församlingen går aldrig runt och knackar dörr.

Ny organisation vill stärka framtidens fiske
Ny organisation vill stärka framtidens fiske

När föreningen ”Vi Svenska Fiskare” besökte Öckerö förra veckan var intresset stort. Föreningen har ett...

Delade meningar om regeringens återvandringslinje i Öckerö kommun
Delade meningar om regeringens återvandringslinje i Öckerö kommun

Återvandringsbidraget höjs kraftigt efter årsskiftet. Något som fortsätter skapa reaktioner i landet. Öckerö kommun är...

PFAS4 i gädda fiskad i Amhultsdammen
PFAS4 i gädda fiskad i Amhultsdammen

Gädda fiskad i Amhultsdammen i Torslanda innehåller mycket förhöjda värden av PFAS-ämnet PFOS.

Laddar

Åker du iväg på skidresa i jul och nyårshelgerna?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Mata inte trollen

Mata inte trollen

– studera dem.

Torslanda
Lyckat seriespel för TTK:s herrar

Lyckat seriespel för TTK:s herrar

Inför serien var de nykomlingar med målsättningen att hänga kvar.

Annonser

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino