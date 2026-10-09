Stora polisiära resurser får läggas på viral trend

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 40 upprättades 50 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 35 stycken brott och i Öckerö kommun anmäldes 15 stycken brott.

Under veckan briserade en viral trend på sociala medier, framförallt på TikTok, där skrämmande och hotfulla inlägg med karaktären ”Cat in the Hat” har spridits. Inläggen pekar ut både skolor och namn på ungdomar där budskapet är att karaktären kommer att söka upp dem. I detta har även skolor i Torslanda blivit utpekade. Den övergripande bedömningen från polisens sida är att det rör sig om hot som inte kommer att verkställas. Det finns hittills inga rapporter från Sverige eller andra länder om att den aktuella typen av inlägg följts av faktiskt våld eller attacker mot de platser som nämnts. Polisen kan dock inte veta från början om ett hot är på allvar eller inte. Varje uppgift om ett möjligt hot behöver därför bedömas. Det innebär att det i nuläget läggs stora polisiära resurser på att ta reda på om det finns ett konkret hot. Det är resurser som polisen självklart hade velat lägga på bättre saker och som jag tror att även du som läser detta håller med om. Vi behöver därför alla hjälpas åt och prata med våra barn och unga och uppmana till att inte skapa eller dela den här typen av inlägg på sociala medier. Vad som startar som ett skämt genom en delning eller ett inlägg kan dessutom få juridiska konsekvenser då det kan klassas som olaga hot eller falskt larm.

Den 29/9 blev en person påkörd av en personbil på Sörgårdsvägen på Öckerö. Tack och lov verkar det inte ha resulterat i några allvarligare skador men föraren av personbilen ska ha lämnat platsen snabbt. Ett rådigt vittne bistod den påkörda personen som fick hjälp att komma hem. Var försiktig i trafiken, särskilt på platser där det är trångt. Är man inblandad i en trafikolycka så är man skyldig att stanna kvar på platsen och vid personskador ring 112.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24