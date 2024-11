Stöket runt resecentrum fortsätter

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 44 har vi haft 39 anmälda brott i områdena. Trafikbrotten är den största kategorin i såväl Torslanda som Öckerö kommun. Tre utav trafikbrotten var rattfyllerier (två stycken i Torslanda & en i Öckerö kommun). Samtliga fångades in i polisens trafikkontroller. En bra påminnelse om varför man aldrig ska varna för våra trafikkontroller då berusade personer då kan undvika kontrollerna och utgöra en allvarlig risk för liv och hälsa.

Stöket runt Amhults resecentrum kvällstid fortsätter. Under helgen v 44 har jag fått till mig att det ska ha smällts smällare i Amhult och körts vårdslöst. Jag har under de senaste veckorna besökt alla 7:e-klassare på Torslandaskolan och där frågat våra ungdomar hur många som har föräldrar som inte vill att de befinner sig i Amhult sent på kvällarna. Ungefär hälften av eleverna i varje klass räckte upp handen. Jag tycker att det visar på ett bra föräldraskap att man pratat om detta hemma med tanke på det vi ser på platsen.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24