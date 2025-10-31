Veckans tidning
Smitningar, skolbesök och oväntat mätresultat i Öckerö kommun

Publicerad: igår kl 17:21

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 43 upprättades 25 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 15 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 10 stycken brott. 

Under veckan fick vi in ett antal anmälningar om smitning från parkeringsskada i Torslanda. Olika typer av smitningsbrott är tyvärr inte särskilt ovanligt men de är oerhört onödiga. Ifall man skadar ett fordon eller om man är involverad i en trafikolycka har man en skyldighet att kvarstanna på plats eller ge sig till känna, annars gör man sig skyldig till brott. Det kan vara så enkelt som att man lägger en lapp med kontaktuppgifter på den andra bilens vindruta eller kollar upp registreringsnumret och kontaktar ägaren. Går inte det får man höra av sig till polisen och anmäla händelsen. Det smidigaste vid parkeringsskador är kontakt med ägaren så får man lösa situationen med sina respektive försäkringsbolag. 

Under vecka 43 deltog jag på Arena arbetsliv på Hönö som representant för Polismyndigheten. Ett årligt återkommande forum i Öckerö kommun där högstadieelever får ta del av vilka arbetsmöjligheter som finns i kommunen. Jag lyckades nog inte övertala alla att bli poliser. Det fanns många andra fantastiska företag och organisationer i kommunen som också lockade. Jag blev dock imponerad av en ung tjej som kom fram och tydligt sa att hon tänker bli polis och redan nu hade en tydlig plan för hur hon skulle ta sig dit. Jag hoppas hursomhelst att vi får se fler öbor på stationen om några år. 

Under veckan presenterade SVT en granskning där man mätt avloppsvattnet i 36 kommuner för att få en bild av hur narkotikamissbruket ser ut i Sverige. Något som stack ut och som fått viss uppmärksamhet i media var resultatet från Öckerö kommun där den uppmätta nivån av ketamin i avloppsvattnet var näst högst i Europa. Enbart Amsterdam i Nederländerna hade en högre siffra. Man ska komma ihåg att mätningen är en ögonblicksbild från en helg under sommaren 2025 och det kan finnas flera orsaker till att Öckerö kommun ligger så högt. Det kan såklart vara så att det brukas stora mängder ketamin i kommunen. Vi har dock en del som talar emot att så skulle vara fallet och frågan är om Öckerö kommun verkligen sticker ut så radikalt mot Göteborgs kommun i bruket av drogen. Det skulle kunna vara så att någonting som ger utslag på ketamin spolats ner precis när mätningen gjordes och påverkad resultatet men det kan ju också kännas otroligt att det skulle ske precis när man gjorde mätningen. Utan att bli alltför spekulativ så tittar vi nu på mätningen tillsammans med kommunen och ser vad vi kan dra för slutsatser av resultatet. 

 

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

Redaktionen

TEXT:

Redaktionen

