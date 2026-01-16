Veckans tidning
Smitningar från parkeringsskador

Publicerad: igår kl 06:16
Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 2 upprättades 24 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 17 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 7 stycken brott. 

De två första veckorna under 2026 har varit ovanligt lugna ur en brottssynpunkt i såväl Torslanda som i Öckerö kommun. Väderleken med minusgrader och ovanligt mycket snö har säkerligen gjort sitt för att bidra till dessa siffror. Under den gångna veckan har polisen fått in flera samtal kopplat till dåligt trafikbeteende. Ett exempel på det är från den 6/1 vid 02-tiden på natten då polisen får samtal om en röd Volvo som kör vårdslöst i centrala Torslanda. Bilen ska bland annat ha varit nära att sladda in i andra fordon. Rådig allmänhet larmar till oss och en patrull åker mot platsen. Dessvärre åker fordonet senare in mot Nolvik där den försvinner innan patrullen hinner fram. 

Utöver detta upprättades tre stycken anmälningar om smitning från parkeringsskador i Torslanda. Är man inblandad i en trafikolycka, oavsett om man är vållande part eller ej, är man skyldig att stanna kvar och/eller ge sig till känna för motparten. Om man omöjligen kan få tag på motparten, lämna en lapp eller dylikt på platsen ska man ringa in till polisen och meddela olyckan och där lämna sina kontaktuppgifter. Gör man inget av detta gör man sig skyldig till ett smitningsbrott. Olyckor händer oss alla, särskilt vintertid när väglaget är halt, och i de flesta fall blir det inte mer än ett ärende för försäkringsbolagen att hantera. 

Mvh. Isak Garpebring
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

