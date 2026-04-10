Smitning från parkeringsskador är ett brott

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 14 anmäldes 42 stycken brott i områdena. I Torslanda anmäldes 21 stycken brott och även i Öckerö kommun anmäldes 21 stycken brott.

Jag vill börja med att tacka alla som på olika sätt hjälpte till under påskhelgen i Öckerö kommun. Det var inte bara poliser som jobbade under helgen men också fältare, socialtjänst, kyrkorna, ambulans, kustbevakning, fritidspersonal med flera. Alla hjälptes åt på sina sätt och påskhelgen flöt på relativt lugnt vilket vi är glada för även om det finns mycket kvar att göra. Två av påskeldarna, Rödfyren och Norgårdsfyren, hade ansökt om och fått beviljat tillstånd. De övriga sex icke tillståndsgivna påskeldarna får en ny chans att göra rätt för sig nästa år.

Blickar vi framåt nu kommer vi under torsdag vecka 16 att anordna utbildningen PAR (Polis, Ambulans, Räddningstjänst) för alla elever i årskurs 8 i Öckerö kommun. Vi kommer även att ha med oss nationella trafiksäkerhetsförbundet (NTF) under dagen för att prata om trafiksäkerhet. Vi hoppas och tror att vi ska få en rolig och lärorik dag tillsammans.

I Torslanda ser jag att vi har 38 stycken anmälda smitningar från parkeringsskador hittills i år varav de flesta runt ICA Maxi/Amhult med omnejd. Jag har lyft det förr och påminner än en gång om att man måste ge sig till känna om man är involverad i en trafikolycka, parkeringsolyckor inkluderat. I första hand kontaktar man fordonsägaren till det fordon man krockat med. Om man inte kan få fram kontaktuppgifter kan man till exempel lämna en lapp med ens egna uppgifter på den andra bilens ruta. Om man inte har möjlighet till det och inte har möjlighet att kvarstanna ska man ringa in till polisen och informera om olyckan och lämna sina uppgifter den vägen. Gör man ingenting begår man ett brott. Det är betydligt smidigare för alla parter om man kan lösa situationen genom respektive försäkringsbolag. Olyckor kan hända även den bäste.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24