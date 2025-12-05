Skydda era hem när ni reser hemifrån

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 48 upprättades 38 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 23 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 15 stycken brott.

Sedan den 17:e november har vi haft 3 stycken bostadsinbrott i områdena. De första sedan i september. Juletiden är en tid då vi brukar se en ökning av antalet bostadsinbrott. Det är mörkt ute och många reser bort över jul- och nyår. Det är nu extra viktigt att vidta åtgärder för att skydda sitt hem. De flesta inbrott i villor, radhus och lägenheter på markplan sker genom fönster, altan- och källardörrar. Förstärk gärna ert skalskydd med bra lås på dörrar och fönster. Undvik att förvara värdesaker synligt från fönster och försök att få bostaden att se bebodd ut. Använd timer på lampor och radio, be grannen ta in din post om du är bortrest och parkera sin bil på din uppfart. Tänk även på vad du publicerar på sociala medier om du reser bort. Avvakta med att publicera semesterbilder tills du är hemma igen så att inte tjuven ser att du är bortrest.

Jag har fått samtal om att en del ungdomar i vissa delar av Torslanda går runt och smäller med smällare och andra pyrotekniska varor. Jag vill redan nu påminna om att åldersgränsen för att köpa, inneha och använda pyrotekniska varor är 18 år. Smällare är inte tillåtna. Minderåriga får alltså inte hantera pyrotekniska varor då risken för olyckor är stor och polisen får varje år hantera ärenden där olyckor skett där unga personer haft tillgång till pyroteknik. I Göteborgs stads ordningsföreskrifter står att läsa att pyrotekniska varor, såsom fyrverkerier, inte får användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

I Öckerö kommuns ordningsföreskrifter står att läsa att pyrotekniska varor får användas, utan tillstånd av polismyndigheten, på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton, från kl. 14:00 samt till därpå följande dag kl. 02:00, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter inte innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Det gäller alltså att visa respekt för sin omgivning. Utöver att det kan upplevas otryggt och störande för grannskapet har vi också djurperspektivet. Många djurägare känner nog igen sig i oron för den här tiden på året då både husdjur och vilda djur kan bli skräckslagna av pyroteknik. Låt oss istället hjälpas åt att hålla en trivsam miljö i våra närområden och håll all pyroteknik till nyårsnatten under kontrollerade former.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24