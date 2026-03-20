Sannolikt missnöje upphov till skadegörelse på Hönö

Publicerad: idag kl 10:06
Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 11 upprättades 29 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 16 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 13 stycken brott. 

Under veckan har det inkommit några anmälningar om skadegörelse genom klotter i Öckerö kommun. I två fall har man påträffat klotter på Hönö i form av ”1312” som står för ”All Cops Are Bastards” för de första bokstävernas nummerordning i alfabetet. Jag har varit i området och sett klottret själv och ser att det på något ställe också finns klottrat ”IFK” i anslutning till siffrorna. Sannolikt rör det sig om en missnöjesyttring kring den senaste tidens diskussion om polisens närvaro på fotbollsläktare i regionen. Man får tycka vad man vill om den saken och det är inte olagligt att tycka illa om polisen om man nu gör det, men vad som däremot är olagligt är att förstöra andras egendom.  

Annars verkar den relativt lugna perioden i områdena håller i sig och det anmäldes betydligt färre bedrägeribrott den här veckan än förra. Det lutar åt att det kommer anmälas färre brott under första kvartalet i både Torslanda och Öckerö kommun jämfört med 2025. Härnäst väntar påsken och som diverse medier rapporterat om i veckan har vi två tillståndsprocesser igång hos polisen för påskeldar i Öckerö kommun vilket är ett stort kliv i rätt riktning. Vi från polisen kommer också att lägga en del tid på trygghetsskapande arbete i kommunen under en period framöver.   

 

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

