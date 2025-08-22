Så såg brottsstatistiken ut under sommaren

Hej torslanda- och öbor!

Jag hoppas att ni alla har haft en fin sommar med mycket avkoppling. Själv är jag precis återkommen från min semester och plockar således upp pennan igen. I skrivande stund håller jag på att läsa in mig på allting som hänt under ledigheten så den vanliga veckosummeringen återkommer nästa vecka. I denna spalt tänkte jag summera brottsläget i områdena under sommaren.

I Torslanda har det hittills upprättats 419 stycken brottsanmälningar under perioden juni-augusti. I juni månad sjönk brottsligheten jämfört med samma period 2024 från 216 stycken anmälda brott till 168 stycken. I juli månad ökade brottsligheten något jämfört med samma period 2024 från 168 stycken till 174 stycken anmälda brott. Hittills i augusti har det upprättats 77 stycken brottsanmälningar. Vi ser därmed ut att gå mot en minskning av anmälda brott även i augusti jämfört med 2024 då det anmäldes 205 brott. I Torslanda har den största brottskategorin under sommaren varit bedrägerier med 88 stycken anmälda brott varav 46 stycken har varit kortbedrägerier. Jag rekommenderar fortsatt att gå in på polisens hemsida och läsa om hur man skyddar sig.

I Öckerö kommun har det hittills upprättats 166 stycken brottsanmälningar under juni-augusti. Brottsligheten minskade i både juni och juli jämfört med förra året från 84 stycken respektive 97 stycken anmälda brott 2024 till 57 stycken respektive 80 stycken anmälda brott 2025. Även augusti ser ut att landa på färre anmälda brott 2025 jämfört med 2024 med 29 stycken anmälda brott i dagsläget mot 86 stycken förra året. I Öckerö kommun har tillgreppsbrotten varit den största brottskategorin under sommaren med 41 stycken anmälda brott. Av dessa har 14 stycken varit olika typer av fordonsstölder såsom stöld av elsparkcykel, cykel, moped m.m.

Det får bli allt för den här veckan så återkommer jag med den ordinarie veckosammanfattningen från och med nästa vecka.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24