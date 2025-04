Ring 112 om ni bevittnar pågående brott

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 13 hade vi 30 stycken anmälda brott i områdena. 23 stycken anmälda brott i Torslanda och i Öckerö kommun hade vi 7 stycken anmälda brott. En positiv nyhet är att kurvan för bedrägeribrott vänder nedåt i både Torslanda och Öckerö kommun. Extra påtagligt blir det om man tittar på Öckerö kommun där hälften av alla brott som anmäldes i kommunen under februari månad var ett bedrägeribrott. Under mars månad har den siffran sjunkit från 50% till 23% av de anmälda brotten. I Torslanda har bedrägeribrotten sjunkit från 22% av de anmälda brotten i februari till 10% i mars. Fortsätt vara försiktiga och prata med nära och kära om bedrägerier så hjälps vi åt att skydda oss. Jag var nyligen ute hos PRO Torslanda och pratade om bedrägerier mot äldre och nu i veckan ska jag till Solhöjdens äldreboende på Öckerö göra samma sak där.

I veckans spalt vill jag lyfta vikten av att ringa 112 om man bevittnar eller tror sig bevittna pågående brott. Jag har fått till mig skrivelser från Öckerö kommuns inkorg där medborgare bland annat skriver in om eldning av miljöfarliga föremål och fyllekörning. Vissa verkar fråga sig varför inte polisen är på plats. Jag kontrollerade inkomna samtal till vår ledningscentral från Öckerö kommun där dessa uppgifter lyser med sin frånvaro. Det är svårt för oss att stoppa brottslighet vi inte vet begås. Ring därför alltid 112 om ni bevittnar brott. Kommunens inkorg kan vara ett komplement om man vill upplysa kommunen på ett problem men det är ingen larmtjänst. Vill man tipsa polisen gör man enklast det på polisens hemsida www.polisen.se/tips. Det går att vara anonym även om det alltid är bäst att lämna namn så att vi kan komma med motfrågor ifall oklarheter skulle uppstå.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24