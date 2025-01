Relativt lugn start på året men fortsatt stök på Burger King

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 2 hade vi 27 anmälda brott i områdena. Under veckan passade jag på att ta fram statistik på anmälda brott under veckorna 1 och 2 i våra områden de senaste 5 åren.

I Torslanda har antalet anmälda brott under perioden legat relativt stabilt över tid på runt 50 stycken. Av dessa ser vi en uppgång av stöldbrott som efter en nedåtgående trend nu ökar igen till samma nivå som 2021 och står för cirka en tredjedel av de anmälda brotten. I Öckerö kommun såg vi en ordentlig dipp i anmälda brott under första perioden 2025 jämfört med tidigare år där vi gick från cirka 30 anmälda brott 2024 till cirka 10 anmälda brott i år. En relativt lugn start på det nya året alltså.

Det mest utstickande under vecka 2 av vad jag kunnat läsa mig till rör ungdomar som stökat inne på Burger King i Amhult och som blev ivägskickade av mina kollegor. För mig känns det oerhört tråkigt att det ska behöva komma poliser till en plats för att man ska lyssna på personalen.

Sist av allt vill jag passa på att än en gång pusha för grannsamverkan. Har ni en grannsamverkan i ert bostadsområde och ännu inte är anslutna till deras app så passa på att gör det. Det är där vi kommer skicka ut all vår information framgent. Om ni idag inte har en grannsamverkan men är intresserade av att starta upp kan ni läsa mer på samverkanmotbrott.se och därefter kontakta mig.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24