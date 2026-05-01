Reagera vid misstanke om våld i nära relationer

Publicerad: idag kl 09:02
Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 17 anmäldes 46 stycken brott i områdena. I Torslanda anmäldes 31 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 15 stycken brott. 

I veckan inträffade en allvarlig trafikolycka på Björkö där två personbilar ska ha smällt ihop varpå den ena ska ha frontalkrockat med en betongsugga. En av förarna fick avföras till sjukhus till följd av skadeläget. Polisen upprättade en anmälan om vårdslöshet i trafik och ärendet kommer att utredas vidare. 

Den 25 april larmas polisen till Amhult med anledning av en utåtagerande man. Polispatrull åker till platsen och kan säkra mannen som senare grips för olaga hot. 

Under veckan har det inkommit ett antal larm gällande relationsvåld och bråk i bostäder. Jag vill skicka ett stort tack till alla som reagerar när de hör grannarna bråka och ringer till polisen. Omgivningens reaktion är många gånger helt avgörande för att vi ska kunna hjälpa de som blir drabbade av våld i hemmet. Om man hör grannarna bråka ska man alltid ringa polisen. Det är inte alltid som det är någonting allvarligt men vi åker hellre en gång för mycket än en gång för lite och kontrollerar att ingen far illa. Ytterst är det så vi tillsammans kan rädda liv.  

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

